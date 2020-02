Per effetto del decreto emanato dal governo per affrontare l'emergenza Coronavirus, è stato disposto il rinvio di tutte le attività sportive previste in Lombardia e Veneto per la giornata di domenica 22 febbraio. Tra queste, anche tre partite di Serie A: Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria.

(in aggiornamento)