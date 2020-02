Il Friuli Venezia Giulia ha sospeso le manifestazioni sportive in programma da oggi fino al 1° marzo. Un provvedimento legato all'emergenza per il Coronavirus, e ufficializzato attraverso una delibera che di fatto evidenzia il rinvio di Udinese-Fiorentina. Il match infatti è in programma alla Dacia Arena di Udine nel prossimo turno di Serie A, il 29 febbraio. Adesso bisognerà capire se per il match si studieranno soluzioni alternative, come la disputa a porte chiuse

(in aggiornamento)