Torino-Parma non si gioca. È la quarta partita del campionato della venticinquesima giornata di Serie A rinviata a data da destinarsi a causa dell'emergenza Coronavirus. Dopo Verona-Cagliari, Atalanta-Sassuolo (entrambe in programma per oggi pomeriggio alle ore 15) e Inter-Sampdoria (posticipo delle 20.45) viene cancellato dal calendario anche un altro match. Alla luce delle precedenti decisioni, la sfida tra granata ed emiliani era l'unica in agenda per il pomeriggio di oggi.

Nulla di fatto, sarà una domenica surreale per quanto sta accadendo in queste ore in Italia e nel mondo (qui tutti gli aggiornamenti sull'evoluzione della situazione). Una giornata monca che, salvo decisioni ulteriori prese nelle prossime ore dalle autorità istituzionali in accordo quelle sportive, annovera solo Genoa-Lazio (pre 12.30) e Roma-Lecce (ore 18). Quando ci saranno i recuperi del match? Difficile stabilirlo adesso sia per le prescrizioni e le misure di prevenzioni attualmente in atto, sia per la difficoltà a individuare delle date utili.