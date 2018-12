Dopo i risultati del quarto turno di Coppa Italia, si sono svolti oggi i sorteggi per stabilire quali saranno le squadre a giocare in casa la gara dell'ottavo di finale. La Lega Serie A ha infatti comunicato le date e gli accoppiamenti delle sfide (a partita secca) che si giocheranno nel prossimo gennaio. A dare inizio alla nuova fase della competizione, saranno Juventus, Lazio e Milan: impegnate sabato 12 gennaio 2019 rispettivamente contro Bologna, Novara e Sampdoria.

I campioni d'Italia, e detentori del trofeo, saranno impegnati in trasferta al Dall'Ara, mentre la Lazio ospiterà allo stadio Olimpico il Novara del tecnico William Viali. I rossoneri di Rino Gattuso, dovranno andare a conquistare la qualificazione sul difficile campo del Luigi Ferraris di Genova: come già accaduto negli ottavi dell'edizione 2015/16.

Il Napoli al San Paolo, l'Entella all'Olimpico

Il giorno successivo, domenica 13 gennaio, scenderanno invece in campo l'Inter (in casa contro il Benevento), il Napoli (al San Paolo con il Sassuolo) e i granata di Walter Mazzarri che affronteranno la Fiorentina al Grande Torino. A chiudere il tabellone degli ottavi di finale di Coppa Italia saranno infine i match tra Cagliari e Atalanta e quello tra la Roma e la sorprendente Virtus Entella: capace di eliminare, pochi giorni fa, il Genoa dell'ex tecnico Juric. Gli orari di tutte le partite verranno decisi nei prossimi giorni, anche in base alle esigenze televisive della Rai che detiene l'esclusiva per la trasmissione delle partite.

Questi gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Coppa Italia

Sabato 12 gennaio 2019

BOLOGNA – JUVENTUS

LAZIO – NOVARA

SAMPDORIA – MILAN

Domenica 13 gennaio 2019

INTER – BENEVENTO

NAPOLI – SASSUOLO

TORINO – FIORENTINA

Lunedì 14 gennaio 2019

CAGLIARI – ATALANTA

ROMA – VIRTUS ENTELLA