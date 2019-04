Dopo il rocambolesco 3-3 della partita d'andata, giocata al Franchi di Firenze nello scorso febbraio, Atalanta e Fiorentina scendono in campo all'Atleti Azzurri d'Italia per strappare il pass per la finale di Coppa Italia. Il campo di Bergamo, che ha visto la Dea vincere recentemente in campionato per 3-1, non porta molto bene ai colori viola, anche se nel 1995/96 fu proprio la vittoria in casa dei nerazzurri a regalare il quinto trofeo alla Fiorentina di Ranieri e Batistuta.

Come arrivano le squadre alla semifinale

In casa Atalanta, dopo la vittoria di Napoli e il quarto posto conquistato, c'è molto entusiasmo e fiducia. Al tecnico Gasperini mancheranno solo lo squalificato Hateboer e l'infortunato Toloi, che ha già terminato la stagione dopo l'operazione alla caviglia dei giorni scorsi. Tra i convocati anche l'ex di turno Josip Ilicic, destinato a giocare a fianco del bomber Zapata.

Tornato sulla panchina viola da pochi giorni, Vincenzo Montella ha invece un dubbio a centrocampo e dovrà scegliere uno tra Bryan Dabo e Marco Benassi da affiancare a Gerson. Il mister campo dovrebbe schierare la sua Fiorentina con il 3-5-2, dove in avanti Federico Chiesa giocherà con Luis Muriel: partito dalla panchina all'Allianz Stadium contro la Juventus.

Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Castagne, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini

FIORENTINA (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Mirallas, Benassi, Veretout, Gerson, Biraghi; Muriel, Chiesa. Allenatore: Montella

Dove vedere la partita in televisione

La sfida di Bergamo sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai Uno, con inizio del collegamento alle ore 20.30. Per chi non potesse accomodarsi davanti alla televisione, ci sarà come al solito la possibilità di seguire la partita in diretta streaming grazie al servizio Rai Play: utilizzabile attraverso PC, smartphone e tablet.