Quanto vale la vittoria della Coppa Italia in termini economici? Quanto incassano le squadre che partecipano alla finale? Tra Milan, Lazio, Atalanta e Fiorentina ne resteranno solo due a sfidarsi nella finale in programma a Roma il 15 maggio. Tredici milioni di euro è il tesoretto che toccherà alla squadra trionfatrice, importo che si aggiunge alla qualificazione diretta alla prossima edizione dell'Europa League e alla partecipazione alla Supercoppa contro la Juventus. Come si arriva a quella somma? Conteggiando una serie di voci che contribuiscono a implementare il montepremi fissato dalla Lega di Serie A: 5.2 milioni di euro spetteranno al club che solleverà la Tim Cup sotto il cielo della Capitale (mentre saranno 3.4 milioni quelli destinati alla formazione sconfitta), a questi va aggiunta la parte variabile dell'incasso al botteghino ripartita al 45% tre le finaliste con un 10% da corrispondere alla Lega stessa.

Secondo una stima fatta dal sito specializzato Calcio e Finanza il ricavo dalla vendita dei biglietti dovrebbe essere di 1.8 milioni a squadra. Totale, quindi, di 7 milioni da mettere a bilancio grazie alla sola vittoria del trofeo all'Olimpico. Da dove arrivano gli altri 6 milioni? All'appello mancano ancora altre due voci importanti.