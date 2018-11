River-Boca è senza dubbio "la partita" in Sudamerica. Le due squadre di Buenos Aires sono pronte a sfidarsi nel match più importante e più sentito della loro storia, con in palio la Copa Libertadores. Quello che andrà in scena in un Monumental incandescente, questa sera (diretta su Dazn a partire dalle 21) è un Superclasico da record, da molti punti di vista, compreso quello relativo alla copertura sanitaria. Prevista infatti una presenza di medici, ambulanze e defibrillatori senza precedenti nella casa del River per garantire la migliore assistenza possibile

River-Boca, atmosfera incandescente al Monumental per il Superclasico

Per River-Boca facile immaginare, sulla scia di quanto accaduto alla Bombonera due settimane fa, un'atmosfera incandescente in occasione della partita di ritorno della finale di Copa Libertadores. In palio c'è il trofeo più prestigioso del Sudamerica, e dopo il 2-2 dell'andata è lecito aspettarsi un altro match dalle emozioni forti. Lo stadio Monumental, occupato solo dai tifosi del River (come accaduto a parti inverse nella gara d'andata) si prepara a diventare un catino infuocato. A tal proposito ci saranno controlli da record, per garantire la totale incolumità degli spettatori ma non solo. Quella del Superclasico sarà una sfida con una copertura sanitaria senza precedenti.

Copa Libertadores, River-Boca da record. Copertura sanitaria senza precedenti

Secondo quanto riportato dalla stampa sudamericana, e in particolare dal Clarin, al Monumental di Buenos Aires ci sarà uno spiegamento di sanitari senza precedenti. Alla luce della grande presenza di pubblico e delle emozioni forti previste nel derby River-Boca, con in palio la Copa Libertadores, l'obiettivo principale è quello di garantire ai presenti il miglior supporto possibile in caso di malori. A tal proposito ci saranno la bellezza di nove ambulanze, 150 tra medici, infermieri e barellieri, 16 defibrillatori, con un totale di 24 postazioni sanitarie.

I consigli medici per i tifosi, per evitare malori in River-Boca

Nel frattempo già da diversi giorni è partita una vera e propria campagna, anche social per cercare di evitare ai tifosi la possibilità di incorrere in malori al Monumental. A tal proposito proprio sulle colonne del Clarin, la dottoressa Valeria El Haj ha voluto offrire alcuni consigli per i sostenitori del Superclasico che dovranno osservare in primis un'alimentazione leggera nelle ore a ridosso la partita, monitorando la pressione. Fondamentale infatti evitare di assistere a River-Boca, senza avere il fisico e la mente ben riposati.