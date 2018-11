Per il calcio argentino è davvero la madre di tutte le partite, e questa volta verrà tra l'altro giocata per assegnare il trofeo più importante in Sudamerica: la Copa Libertadores. Dopo il pareggio per 2 a 2 dell'andata, River Plate e Boca Juniors sono alla vigilia del "Superclásico": match da sempre molto sentito da tutti i tifosi. Il "Monumental" è dunque pronto per ospitare le due grandi rivali di Buenos Aires e le migliaia di tifosi dei "Millonarios" che seguiranno il match dal vivo.

Il pubblico dei "Xeneizes" non sarà infatti della partita. A causa del possibile rischio incidenti tra le due tifoserie, i presidenti di River Plate e Boca Juniors, Rodolfo D'Onofrio e Daniel Angelici, e il capo della federcalcio argentina, Claudio Tapia, avevano deciso già prima della gara d'andata di non permettere ai tifosi ospiti di seguire le rispettive squadre del cuore.

I precedenti tra e due squadre e le vittorie in Copa Libertadores

Il Superclásico è già stato giocato per ben 248 volte, con 87 vittorie del Boca Juniors, 81 successi del River Plate e 79 pareggi. Il primo Superclásico fu invece disputato nel lontano agosto del 1913 e fu vinto per 2-1 del River. Negli annali della Champions League sudamericana, si trovano invece sei titoli vinti (su 10 finali giocate) per il Boca Juniors e tre per i rivali, dopo le cinque finali giocate.

Quando si gioca e dove sarà trasmesso il Superclásico

Il fischio d'inizio della sfida di ritorno della Copa Libertadores, una sorta di finale secca poiché i gol segnati in trasferta non contano, sarà sabato 24 novembre alle 21.00 ora italiana, quando in Argentina saranno le 17.00. Come già capitato per l'andata, anche questi novanta minuti saranno trasmessi in esclusiva da DAZN e potranno essere seguiti attraverso smart tv, smartphone, computer e tablet.

Come arrivano le squadre e le probabili formazioni

Il tecnico del River Plate, come testimoniato dai documenti rubati dalla sua autovettura, potrebbe nuovamente schierare la difesa a tre: mossa che all'andata aveva spiazzato il collega sull'altra panchina. Gallardo non avrà però a disposizione l'attaccante Ignacio Scocco (out per un'infortunio muscolare) e Santos Borré: fermo per squalifica. Dietro all'ex Genoa Pratto, dovrebbe cosi giocare il ‘Pity' Martinez. Qualche problema lo ha anche Schelotto. Pavon e Jara non sembrano in grado di recuperare, qualche chance in più ce l'ha invece il portiere Andrada. Il tecnico del Boca schiverà dunque un tridente composto da Carlitos Tevez, Benedetto e Abila: anche se quest'ultimo è in ballottaggio con Villa.

RIVER PLATE (5-3-1-1): Armani; Montiel, Martinez Quarta, Maidana, Pinola, Casco; Fernandez, Ponzio, Palacios; Martinez; Pratto.

BOCA JUNIORS (4-3-3): Rossi; Buffarini, Izquierdoz, Magallan, Olaza; Barrios, Nandez, Perez; Tevez, Benedetto, Abila.