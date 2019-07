Lo sfogo sul "mercato in ritardo" dell'Inter sembra ormai far parte del passato. Antonio Conte nella conferenza stampa di presentazione dell'attesissima sfida contro la Juventus valida per l'International Champions Cup, si è dimostrato fiducioso nel lavoro del club dopo il vertice andato in scena a Nanchino con la dirigenza. Il salentino ha esaltato il lavoro svolto finora dalla proprietà cinese predicando comunque pazienza. Inevitabile una battuta sul primo confronto contro il suo passato in bianconero, con Conte che ha rivelato di non essere mai stato contattato dalla Juventus nei mesi scorsi.

Antonio Conte e la prima sfida contro la Juventus da avversario con la sua Inter

Archiviato il ko di misura contro il Manchester United, l'Inter si prepara a tornare in campo in Cina per il caldissimo derby d'Italia contro la Juventus in programma nell'International Champions Cup (in programma domani mercoledì 24 luglio alle ore 13.30 italiane). Una sfida intrigante per Antonio Conte che per la prima volta affronterà da avversario la sua ex squadra: "Giocare queste partite aiuta ad assimilare ancora di più i concetti di gioco su cui lavoriamo, in fase di possesso e non possesso. Si analizzano le cose positive e negative al fine di migliorarsi. Contro la Juventus sarà un’amichevole importante, è un momento in cui entrambe siamo ancora in preparazione. Sia noi che loro cercheremo di giocare una buona partita e speriamo di vedere dei miglioramenti al di là del risultato".

Conte e le ultime notizie sul mercato dell'Inter

Nella classica conferenza stampa pre-partita il tecnico non ha potuto non parlare del vertice di mercato andato in scena ieri in terra cinese. Marotta ha tranquillizzato Conte, garantendo l'arrivo di due attaccanti e cancellando dunque le perplessità esternate dal mister pochi giorni fa su una sessione di trattative considerata "in ritardo": "Non dovevo essere rassicurato, non ne avevo bisogno, con il presidente e i dirigenti abbiamo parlato in modo molto sereno. Per quanto riguarda il mercato e per i nomi che circolano penso che saranno fatte delle riflessioni e saranno prese delle decisioni per il bene dell’Inter, tenendo conto di tutto, non solo del campo. Le decisioni possono spostare l'ago della bilancia e anche le aspettative. Serve tempo per creare una base solida per portare il club al livello a cui compete. I cambiamenti che sta portando la nuova proprietà sono sotto gli occhi di tutti".

L'Inter pronta a riabbracciare Vecino e Godin

Due innesti importanti per l'Inter saranno sicuramente gli uruguaiani Vecino e Godin. Il primo sta recuperando bene dall'infortunio, il difensore ultimo arrivato sta ritrovando la forma migliore. Conte è pronto a fare affidamento su entrambi: "Vecino veniva da un infortunio e quindi sta lavorando, nel rispetto dei tempi di recupero, anche se siamo molto vicini al suo pieno reintegro. Godin ha iniziato gli allenamenti con noi, sono due ottimi giocatori e sono felice di averli a disposizione".

Antonio Conte non è mai stato vicino al ritorno alla Juventus, la verità del tecnico

Si è parlato tanto nei mesi scorsi di un Antonio Conte vicino al ritorno alla Juve e in attesa di una telefonata da Andrea Agnelli. Il mister ha smentito ogni tipo di contatto, dichiarando di aver scelto l'Inter intrigato dal progetto: "La mia esperienza inglese mi ha arricchito professionalmente ma ora sono contento di essere tornato in Italia ed essere a capo di una squadra tra le più importanti. Non sono mai stato vicino alla Juventus, non ho mai ricevuto una telefonata. È sempre stata l’Inter a mostrarmi grande interesse e grande affetto. Sento quindi una grande responsabilità per creare qualcosa di importante”.