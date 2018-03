La storia d'amore tra Antonio Conte e Roman Abramovich, esplosa nella scorsa stagione anche grazie alla vittoria del titolo, è ormai arrivata ai titoli di coda. Dopo le schermaglie delle scorse settimane, la vigilia della super sfida contro la capolista Manchester City ha registrato l'ennesimo attacco frontale del tecnico italiano nei confronti del proprietario del Chelsea.

"Quando c’è un grande feeling tra il manager e il club, si può lavorare nel modo desiderato per cercare di migliorare la squadra – ha dichiarato Conte in conferenza stampa – Ambizioni? Non è una questione per me, non posso parlare di ambizioni. È la società che deve dimostrare di avere ambizioni, non l’allenatore. L’allenatore deve lavorare sodo tutti i giorni, ma è il club che deve capire quali sono i traguardi ragionevoli".

I complimenti al City di Pep Guardiola.

Dopo aver incrociato il suo nemico numero uno, ovvero José Mourinho, il manager dei Blues ha dunque rifilato una polpetta avvelenata al presidente Abramovich: accerchiato anche dagli stessi tifosi del Chelsea, tutti convinti che Antonio Conte debba rimanere a Londra e continuare a guidare la squadra. Di questo clima particolarmente rovente che si è creato in casa Chelsea, chi può avvantaggiarsene è certamente Pep Guardiola: lontano anni luce, nella Premier League, dai campioni in carica di Conte e Abramovich.

"Il Manchester City? Dobbiamo avere grande ammirazione per questo club perché sta facendo una grande stagione – ha concluso Antonio Conte – Ma quando ti impegni, e c’è sintonia tra tecnico e società, puoi lavorare nelle migliori condizioni, consapevole di poter spendere anche molti soldi. Quando unisci i punti, ovvero un buon tecnico, soldi da spendere e ambizioni, questo è il risultato".