Antonio Conte via dal Chelsea? Mai e poi mai. E' il pensiero che serpeggia tra i Blues fans, i tifosi del club londinese che si sono letteralmente innamorati dell'allenatore italiano, per il suo carisma, la sua teatralità a bordo campo, le sue frasi nei post partita e soprattutto per quanto ha saputo dare in un anno e mezzo a Londra. Insomma, anche se la stampa britannica lo ha già sentenziato e anche se sembra che Abramovich abbia già contattato eventuali successori, Conte per i tifosi dei Blues dovrebbe restare laddove è, senza se e senza ma.

Conte e i tifosi: un amore antico.

Rispetto per il tifo.

"Blue è il colore, il calcio è lo sport". Così aveva voluto rispondere via social network ai suoi tifosi, qualche giorno fa Antonio Conte. E oggi, dopo che i supporters del Chelsea hanno deciso di schierarsi apertamente con il tecnico italiano, il tutto fa ancor più notizia. Soprattutto dopo la prestazione maiuscola contro il favorito Barcellona in Champions League, in un match terminato 1-1 dove il Chelsea ha per larghi tratti anche dimostrato una certa superiorità.

La curva ricambia.

I tifosi dei londinesi hanno deciso dunque di andare contro corrente, scrivendo una lettera aperta ad Antonio Conte. Un atto di stima e di fiducia per il lavoro svolto e per la passione con cui l'allenatore ex Juventus, sta cercando di costruire qualcosa di importante. Gli eventi avversi ce ne sono e non sono pochi: dalla grana Falcao alle frizioni di mercato con Abramovich, fino all'offensiva scattata da parte della stampa e dell'opinione pubblica anglosassone.

La lettera aperta.

Conte deve restare!

Ma – come si dice in questi casi – l'endorsement del tifo ha sicuramente rasserenato questi giorni londinesi di Conte: "Contro il Barcellona il Chelsea ha giocato una partita vicina alla perfezione e questo attesta i motivi per i quali Antonio Conte deve continuare ad essere il nostro allenatore. Martedì sera ero allo stadio e c'era un'atmosfera davvero incredibile: Conte e la squadra sono stati sostenuti per tutta la partita dai cori dei tifosi"

Contro il Barça, match quasi perfetto.

Così inizia la lettera di un tifoso, R. Farrell pubblicata ieri sul free press londinese Evening Standard. Una voce nel coro, perché la lettera continua con l'elogio del tecnico italiano: "Ho difficoltà a pensare che con un altro allenatore in panchina il Chelsea avrebbe giocato una partita simile. Solo i pali hanno detto di no a Willian: se quei tiri fossero entrati, avremmo battuto la più forte squadra d'Europa."

Il tecnico del titolo, il resto conta poco.

Un legame fortissimo tra Conte e tifosi Chelsea c'è sempre stato. Proprio a cavallo di quanto fatto nel suo debutto in Premier, vincendo il campionato l'anno scorso. Il popolo Blues non lo ha dimenticato e anche a fronte degli attuali problemi, tifa per il tecnico italiano. come dimostra la conclusione della lettera.