Chi allenerà il Real Madrid nella prossima stagione? E' questo al momento l'interrogativo di mercato più intrigante nel panorama calcistico internazionale. A poco più di una settimana dalle clamorose dimissioni, da tre volte campione d'Europa di Zinedine Zidane, la situazione della panchina merengues è ancora in alto mare. D'altronde il presidente Florentino Perez, tutto si aspettava (persino di perdere Cristiano Ronaldo), fuorché l'addio del suo condottiero che ha creato un problema notevole per il suo Real. Troppo tardi per puntare su Allegri, che ha comunque risposto con un "no, grazie", praticamente impossibile giocarsi le carte Pochettino e Klopp blindati da Tottenham e Liverpool, ecco che le piste percorribili sono due: o quella che porta a Conte (preferito a Sarri), o quella che porta alla soluzione "interna" con Guti prima scelta.

Perché il Real Madrid potrebbe puntare su Antonio Conte

Per l'addio di Antonio Conte al Chelsea, sembra essere solo questione di giorni. Con la buonuscita, i Blues daranno il benservito al salentino che sarà libero dunque di cercarsi un'altra squadra. Secondo la stampa inglese, l'ex di Juve e Nazionale, al momento per il Real è l'unico profilo di una certa caratura e con una notevole esperienza internazionale che potrebbe sedersi sulla panchina delle merengues. C'è scetticismo infatti su una soluzione alla Zidane con Florentino che potrebbe puntare su un ex gloria come Guti: la piazza madrilena non crede che un nuovo (quasi) esordiente possa replicare i risultati del suo predecessore e preferirebbe un allenatore che abbia già un curriculum di tutto rispetto, anche per un Real che va incontro ad una rivoluzione con il quasi certo addio di Ronaldo.

I dubbi di Florentino Perez su Conte

Citati i motivi che potrebbero spingere Conte al Real, bisogna però elencare anche gli ostacoli ad un possibile futuro dell'ex Juve alla corte dei campioni d'Europa. Il patron Florentino Perez non sembra infatti essere convinto del tutto di un manager con la spiccata personalità dell'italiano: le sue diatribe con la dirigenza del Chelsea sul mercato non all'altezza e non solo, "spaventano" il presidente che, è noto, vuole comunque mantenere in pugno tutta la situazione, senza dissidi e soprattutto divergenze di vedute con lo staff tecnico.

Chi sarà il nuovo allenatore del Real Madrid

Al momento però bisogna fare di necessità virtù, e anche alla luce dei tempi strettissimi, anche il presidente sarà costretto a scelte forzate. Se Florentino deciderà di non puntare su Conte, a meno di soluzioni a sorpresa, l'unica pista percorribile sembra quella che porta a Guti. L'ex grande gloria madrilena, non convince del tutto la piazza, ma sembra essere uno dei nomi favoriti dal patron. A confermare questa ipotesi ci ha pensato il presidente del Murcia, Víctor Gálvez, che in una conferenza stampa riportata da AS, ha annunciato che proprio Guti allenerà il Real. Ancora pochi giorni e vedremo se le merengues parleranno un po' italiano o meno.