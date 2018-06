Ikechukwu Ezenwa ha 29 anni è il terzo portiere della Nigeria che martedì sera è stata sconfitta ed eliminata dall'Argentina nella terza gara della fase a gironi. Il Mondiale in Russia ha avuto un epilogo amaro per le ‘aquile' che, grazie al rigore di Moses, avevano accarezzato il sogno di realizzare il colpaccio e conquistare una clamorosa qualificazione ai danni della Seleccion. L'estremo difensore, però, non dimenticherà le emozioni di quel match, l'applauso convinto della folla che ha sottolineato il coraggio e la bella prestazione, il momento in cui ha atteso che Lionel Messi uscisse dal campo per chiedergli un ricordo molto speciale. Cosa? Semplice, la maglietta. "Ci provo – si sarà ripetuto mille volte – al massimo mi dice di no…", invece il dieci dell'Albiceleste è stato gentilissimo e disponibile.

Sarà stata la rete decisiva di Rojo, sarà stato che il campione del Barcellona è tornato finalmente al gol e ne ha sfiorato un altro con una prodezza su punizione, sarà che l'incantesimo è passato… fatto sta che la Pulce non s'è sottratta al rituale che spesso si verifica al termine di ogni match di rilievo, soprattutto di livello internazionale. A mostrare le immagini del retroscena è un video pubblicato sui social network da Mundo Leo Tv: una clip di pochi secondi tutta dedicata al Pallone d'Oro che esce dal campo sorridendo, a testa alta, salutando i tifosi prima d'imboccare il tunnel che lo porta nella pancia dello stadio e nello spogliatoio.

E' stato allora che Ikechukwu Ezenwa (il cui valore di mercato non supera i 150 mila euro, gioca nel Sunshine Stars) s'è avvicinato a Messi, gli ha sorriso e chiesto la cortesia di ottenere la sua maglietta. Il fuoriclasse argentino non ci ha pensato due volte: ha sfilato la casacca e l'ha resa al portiere, prendendo in cambio quella dell'estremo difensore. Una stretta di mano, un abbraccio hanno suggellato quegli istanti. La Nigeria è fuori dal Mondiale ma Ezenwa può tornare a casa con un piccolo trofeo.