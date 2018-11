Come stanno Mbappé e Neymar? Una domanda caldissima in quel di Parigi (ma anche a Liverpool) dopo che i due attaccanti del Psg sono usciti per infortunio nel corso delle rispettive nazionali con la Francia e il Brasile. Se le prime sensazioni sembravano assolutamente negative, le ultime sulle condizioni dei due giocatori sembrano improntate all'ottimismo, a distanza di pochi giorni dal delicato confronto di Champions in programma mercoledì contro il Liverpool

Cosa è successo a Neymar e come sta

In Brasile-Camerun, Neymar ha lasciato il campo dopo soli 8′ a causa di un infortunio. L'attaccante della Seleçao ha accusato un dolore all'adduttore della coscia destra e ha preferito chiedere immediatamente il cambio. Lo sconforto iniziale ha lasciato spazio ad un cauto ottimismo. E' stato lo stesso Neymar a tranquillizzare tutti con un messaggio sui suoi profili social scrivendo: "Grazie per i messaggi, ma penso non sia nulla di grave". Nelle prossime ore arriveranno nuove indicazioni, anche se tutto lascia presagire un'assenza a titolo precauzionale nel prossimo match di Ligue 1 in chiave Champions League.

Infortunio Mbappé, come sta il francese. Le condizioni in vista di Psg-Liverpool

A distanza di pochi minuti dall'infortunio di Neymar, nella sfida amichevole Francia-Uruguay, anche il suo compagno di club Kylian Mbappé è finito ko. Scontro durissimo con il portiere e brutta caduta sulla spalla destra per il francese che come O'Ney ha lasciato il terreno di gioco. Anche in questo caso grande paura sulle sue condizioni, con la possibilità di un'assenza in Psg-Liverpool di Champions, che ha spaventato i tifosi Bleus. Il calciatore è poi tornato in panchina, seguendo la gara con i compagni. A fare il punto sulle sue condizioni ci ha pensato la stampa francese e in particolare Le Parisien: per Mbappé si tratterebbe di una forte contusione e non di una lussazione. Si va dunque anche in questo caso verso l'assenza nel match contro il Tolosa di Ligue 1. Restano i dubbi per la Champions, ma come per Neymar, anche in questo caso con un pizzico di ottimismo in più.