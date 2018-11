Deve essere un maledizione. Il tecnico del Paris Saint-Germain, Tuchel, presta orecchio a quel che accade sui campi di Brasile e Francia e ha un sussulto. Prima prende atto dell'infortunio muscolare capitato a Neymar, costretto a uscire dal rettangolo verde dopo appena otto minuti per una fitta accusata all'interno coscia; poi assiste allibito al capitombolo fatto da Mbappé durante la sfida con l'Uruguay. Poco di mezz'ora e il talento transalpino, candidato alla conquista del Pallone d'Oro, inciampa sul portiere in uscita, cade ma non riesce ad attutire il colpo e l'intero peso del corpo schiaccia la spalla destra.

Come si è fatto male Mbappé. Un normale contrasto che ha avuto conseguenze più gravi per il giovane bomber dei ‘galletti'. La dinamica dell'azione mostra anche quanto sia stato sfortunato: nel tentativo di saltare Campana – estremo difensore uruguagio – Mbappé scarta di lato ma perde l'equilibrio e rovina al suolo. Nel replay mandato in onda da una tv sudamericana si vede come la spalla destra del calciatore venga sollecitata e abbia una torsione innaturale. Dolorante, Mbappé null'altro può fare che chiedere di essere sostituito. Soltanto nelle prossime ore, quando il giocatore verrà sottoposto a esami diagnostici più approfonditi, sarà possibile valutare entità del trauma ed eventuali tempi di recupero.

Preoccupazione in vista della Champions. L'espressione del viso, intanto, è un campanello d'allarme per il tecnico che rischia di perdere due pedine fondamentali in vista della gara di Champions League contro il Liverpool che può essere decisiva ai fini della qualificazione. Paris Saint-Germain e Reds sono inseriti nello stesso girone del Napoli, con inglesi al comando e avanti di un punto rispetto ai partenopei (secondi) mentre i francesi – attualmente terzi – hanno bisogno di una vittoria per rimettersi in carreggiata ed evitare la retrocessione in Europa League.