Cosa è successo a Neymar? Perché l'attaccante ha lasciato il campo dopo soli 8′ dal fischio d'inizio dell'amichevole Brasile-Camerun? La stella della Seleçao è stata costretta ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un infortunio di natura muscolare. Un problema all'inguine a quanto pare per Neymar che preoccupa soprattutto il Paris Saint Germain. I Bleus sperano che non si tratti di nulla di grave in vista del big match di Champions contro il Liverpool

Cosa è successo a Neymar e come si è infortunato in Brasile-Camerun

Brutte notizie per il Brasile e soprattutto per il Psg. Neymar si è infortunato 8′ dopo il fischio d'inizio dell'amichevole contro il Camerun. Cosa è successo all'attaccante e come si è infortunato? La stella della Seleçao dopo aver controllato un pallone ha provato a fare tutto da solo, accentrandosi e concludendo verso la porta dal limite dell'area. Subito dopo la conclusione smorfia di dolore per Neymar che ha accusato un dolore all'altezza dell'inguine.

L'infortunio di Neymar, la stella del Brasile molto dolorante

Grande preoccupazione per Neymar che si è anche accasciato al suolo con le mani sul volto. Problema all'inguine o alla coscia destra per l'attaccante che è stato consolato dai compagni. Dopo essersi rialzato, il giocatore brasiliano ha lasciato mestamente il campo a piccoli passi, con evidente scoramento sul volto.

Come sta Neymar, il Psg preoccupato in vista del Liverpool

Grande preoccupazione dunque per Neymar, ma soprattutto per il Paris Saint Germain. Il club parigino starà vivendo momenti di apprensione per le condizioni della sua stella, con la speranza che si tratti di nulla di grave. Dita incrociate dunque per Neymar in vista di un recupero per la super sfida di Champions League contro il Liverpool in programma mercoledì 28 novembre che potrebbe rivelarsi fondamentale per il passaggio del turno (stesso girone del Napoli