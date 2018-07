Cristiano Ronaldo sembra sempre più vicino alla Juventus. I bianconeri non hanno parlato mai della trattativa, in modo esplicito non lo hanno fatto nemmeno il calciatore e il Real Madrid, che però rischia di perdere davvero il cinque volte Pallone d’Oro che potrebbe giocare così in Serie A e potrebbe aiutare la Juventus nella conquista della Champions League, che è sfuggita troppe volte ai bianconeri negli ultimi anni. La trattativa può essere rapida, l’incontro chiarificatore tra Perez e Jorge Mendes, presidente del Real e procuratore del giocatore, potrebbe definire il futuro di CR7, che potrebbe riportare anche il campionato italiano ai fasti di un tempo.

L’eventuale passaggio alla Juve di Cristiano Ronaldo potrebbe avere delle conseguenze importanti anche per il videogioco prodotto dalla EA Sports: FIFA 19, di cui il bomber portoghese è testimonial e uomo copertina per il secondo anno consecutivo. Nella versione tradizionale del videogioco il giocatore che ha vinto la Champions quattro volte nelle ultime cinque stagioni apparirà da solo, mentre nella ‘versione Champions’, che quest’anno è anche nel videogioco FIFA, sarà affiancato dal brasiliano Neymar. Il giocatore, in questo momento, è in entrambe le copertine con la maglia del Real Madrid.

E se firmasse con la Juventus tutte le cover sarebbero modificate e ulteriori cambiamenti dovrebbero riguardare anche le immagini virtuali dei bianconeri, dove ovviamente in questo momento CR7 non è compreso. Anche nella modalità ‘Il Viaggio’, quella in cui si vive la scalata di Alex Hunter nel mondo del calcio, verrebbero introdotti riferimenti più che espliciti al club Campione d’Italia.

Infine va ricordato che FIFA 19 nel suo trailer comprende anche la magnifica rovesciata realizzata da Cristiano Ronaldo all’Allianz Stadium, lo scorso aprile nei quarti di finale di Champions League. Chiaramente adesso gli juventini sognano di rivederla all’Allianz Stadium anche nella prossima stagione, ma con un’altra maglia addosso a Ronaldo.