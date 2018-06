Sono i calciatori più alti del Mondiale di Russia 2018, saranno anche i più bravi nel loro ruolo? Non è detto, considerato che l'unico criterio di selezione per raccoglierli nella Top 11 è rappresentato dalla stazza, dai centimetri… quanto siano efficaci dal punto di vista tecnico e preziosi sotto il profilo tattico è da vedere: ancora pochi giorni di tempo e molti di essi saranno protagonisti diretti nelle gare delle rispettivi nazionali. Tra questi ci sono anche quattro ‘italiani', giocatori che militano in Serie A e fanno parte della cosiddetta ‘pattuglia dei 58' provenienti dal nostro campionato, magra consolazione rispetto alla grande delusione di un'estate senza l'Italia in Coppa.

Come potrebbe essere schierata questa formazione di colossi? Il modulo migliore sembra il 4-3-1-2 (secondo il sito Squawka), con il classico trequartista che agisce dietro le due punte e un centrocampo la cui fisicità avrebbe la prevalenza sulle capacità di palleggio. Italiani a parte, ci sono anche un paio di calciatori spesso accostati nelle ultime finestre di mercato ai club della Serie A: uno N'Zonzi del Siviglia, l'altro è Fellaini del Belgio.

La Top 11 dei ‘colossi' della Coppa del Mondo

Portiere – Lovre Kalinic, 201 cm (Croazia – Genk). E' il calciatore più alto in assoluto di tutto il Mondiale di Russia 2018

Due gli ‘italiani' che compogono il pacchetto difensivo schierato in base alla linea a quattro. Si tratta di Milenkovic della Fiorentina (gioca nella Serbia) e Fazio della Roma (la sua Argentina è tra le candidate alla vittoria del trofeo).

Nikola Milenkovic, 195 cm (terzino destro, Serbia – Fiorentina); Federico Fazio, 199 cm (centrale, Argentina-Roma); Jannik Vestergaard, 200 cm (centrale, Borussia Monchengladbach – Danimarca); Hordur Magnusson, 191 cm (terzino destro, Islanda – Bristol City).

Centrocampo imperniato sugli elementi del Manchester United (Matic e Fellaini) oltre alla pedina del Siviglia, N'Zonzi, che in passato la Juventus ha cercato di portare a Torino. A loro il compito ‘di lotta e di governo' per sostenere il trequartista Milinkovic-Savic, altra conoscenza del torneo italiano.

Steven N’Zonzi, 197 cm (centrocampista, Francia – Siviglia); Nemanja Matic, 194 cm (centrocampista, Manchester United – Serbia); Marouane Fellaini, 194 cm (centrocampista, Manchester United – Belgio); Sergej Milinkovic-Savic, 192 cm (trequartista, Lazio – Serbia).

Attacco con due punte molto forti fisicamente, non veloci ma comunque pericolose. Chiedete pure alla Juventus per quel gol segnato da Simy (il nigeriano del Crotone in rovesciata) nelle ultime gare della stagione. A fargli compagnia là davanti c'è il coreano Shin-wook Kim.