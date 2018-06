Lo show di Diego Armando Maradona durate la gara Argentina e Nigeria ha fatto da corredo accessorio alla vittoria sofferta e alla qualificazione dell'Albiceleste agli ottavi di finale. L'ex Pibe de Oro ha catalizzato l'attenzione degli spettatori e dei media per l'atteggiamento molto colorito che lo ha contraddistinto nel fare il tifo per la Seleccion. Ha mimato la santità quando un tifoso gli ha passato una bandiera che lo ritraeva come un dio in terra, urlato come un forsennato al gol di Messi. E' caduto in un sonno profondo – in mezzo a quel baccano – tra primo e secondo tempo. Ha trasformato la mano de dios in un insulto quando ha fatto quel gestaccio del dito medio dopo il raddoppio di Rojo. Infine, ha rischiato conseguenze ben peggiori quando, a causa di un malore, è stato costretto a ricorrere alle cure mediche prima allo stadio e poi in ospedale.

Cosa è successo allo stadio. El Diez ha tranquillizzato tutti scrivendo un post sui social network e parlando direttamente con la compagna, Rocio Oliva, impressionata dalla foto dell'ex Pibe al quale veniva fatta un'iniezione dopo essere stato accompagnato a braccio da alcuni agenti della security presenti allo stadio. Colpa di quello che lui stesso ha definito un mancamento, colpa di quella testa dura e di quello sconfinato amore per la maglia dell'Argentina che lo ha spinto a restare in tribuna (per nulla moderandosi) nonostante i medici gli avessero consigliato di tornare in hotel ed evitare emozioni forti. Invece la pressione ha fatto i capricci e un forte dolore alla nuca gli ha fatto perdere forze e lucidità in quei momenti. Poi, ripresosi, ha lasciato San Pietroburgo per raggiungere Mosca in aereo.

Atteggiamento da censurare. Non sono mancate critiche durissime nei confronti di Maradona da parte di molti opinionisti tv. L'ex nazionale inglese Stan Collymore non ha fatto certo complimenti all'ex Pibe: "Sarebbe ora che prendesse un break dal calcio – ha ammesso -. Qualche anno fa ha sofferto di seri problemi cardiaci, eppure la Fifa e gli sponsor continuano a compiacerlo". Gary Lineker, ex campione dell'Inghilterra, nemmeno è stato conciliante nei confronto di Diego: "Così sta rischiando di diventare uno zimbello". What else?