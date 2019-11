C'è una squadra che domina la classifica degli assistman di serie A e non potrebbe essere diversamente essendo anche il miglior attacco del campionato. L'Atalanta di Gasperini si conferma una garanzia di spettacolo, produzione offensiva e – a giudicare dai numeri – di grande cooperazione in zona gol (per averne un esempio, uno tra tutti, si ripercorra il 7-1 all'Udinese). Sono infatti ben sei i giocatori nerazzurri capaci di piazzarsi nei piani alti dei migliori passatori del nostro campionato.

Il re degli assist, però, veste un'altra maglia. Stiamo parlando del laziale Luis Alberto, tornato sui suoi livelli abituali dopo una stagione di scarse soddisfazioni. Mentre nel reparto arretrato è il Genoa a lasciare il segno in due modi: Radu è l'unico portiere ad aver messo un compagno nelle condizioni di segnare direttamente con un rilancio dalla sua porta (è successo alla seconda giornata contro la Fiorentina), mentre l'esterno Ghiglione è il leader tra i difensori.

Atalanta di "passatori": Gomez leader, sorpresa Toloi

Gli assistman di Gasperini hanno in Gomez il leader con quattro passaggi vincenti già distribuiti, ma sono per la maggior parte concentrati in difesa. E non solo sugli esterni. La predilezione del tecnico atalantino per il gioco sulle fasce è nota ed è per questo ancora più sorprendente che, prima di Hateboer e Gosens autori di due assist a testa, si piazzi Toloi. Il motivo è presto spiegato: in fase di possesso, il brasiliano si alza spesso sulla linea di metà campo contribuendo alla costruzione di nuove linee di gioco. In più Toloi sa farsi valere nelle mischie offensive. Completano la portaerei di Gasp il centrocampista De Roon (3) e l'attaccante Zapata (2).

Spettacolo Luis Alberto, generoso Immobile

La Lazio che vola in questo avvio porta soprattutto la firma di Luis Alberto e Immobile. Lo spagnolo sta rapidamente riscattando un'ultima stagione mediocre, in cui è apparso spesso fuori posizione, ma anche a corto di condizione. Tutt'altro giocatore si sta godendo l'Olimpico quest'anno, grazie soprattutto ai suoi sette assist (l'ultimo proprio in occasione della gara di domenica contro il Lecce), uniti a prestazioni sempre di livello. Dall'altro lato Immobile, oltre a rappresentare il principale terminale offensivo della squadra, si è confermato un attaccante estremamente generoso. Alla sua doppia cifra in termini di gol, si aggiungono infatti 5 assist.

Difensori assistman

Quattro assist: Ghiglione (Genoa)

Tre assist: Toloi (Atalanta), Dalbert (Fiorentina)

Due assist: Hateboer, Gosens (Atalanta), Kolarov (Roma)

Centrocampisti assistman

Sette assist: Luis Alberto (Lazio)

Cinque assist: Kulusevski (Parma)

Quattro assist: Gomez (Atalanta), Duncan (Sassuolo)

Tre assist: De Roon (Atalanta), Nainggolan (Cagliari), Callejon (Napoli), Pellegrini (Roma), Romulo (Brescia)

Due assist: Zaccagni (Verona), Milinkovic-Savic (Lazio), Barella (Inter), Douglas Costa (Juventus), Ribery (Fiorentina), Ruiz (Napoli), Castrovilli (Fiorentina), Strefezza (Spal), Nandez (Cagliari)

Attaccanti assistman

Cinque assist: Immobile (Lazio)

Tre assist: Gervinho (Parma), Orsolini (Bologna)

Due assist: Zapata (Atalanta), Simeone (Cagliari), Kouamé (Genoa), Caputo (Sassuolo)