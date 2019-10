L’Atalanta continua a vincere e ora è di nuovo a soli tre punti dalla Juventus, capolista. Le giornate di campionato sono nove e considerando anche le ultime stagioni non si può più definire una sorpresa la squadra di Gasperini che ha battuto 7-1 l’Udinese, tripletta di Muriel. Solo 1-1 per il Napoli, che è stato fermato dalla Spal e che resta quarto in classifica. Identico punteggio in Torino-Cagliari.

Atalanta-Udinese 7-1

L’Atalanta diverte, vince in goleada con l’Udinese e si porta a tre punti dalla Juventus (e due dall’Inter). Dopo nove giornate i nerazzurri sono in zona scudetto. Eppure la partita era iniziata male per l’Atalanta perché l’Udinese dopo 11’ passa con Okaka, che sfrutta un errore di Kjaer e insacca. Il pari arriva subito con Ilicic che al 21’ batte Musso, e dopo tre minuti sa che il gol è valido. Opoku poi abbatte Ilicic, viene ammonito per la seconda volta e concede un rigore ai padroni di casa che da quel momento in poi diventano irresistibili. Muriel trasforma poi segna ancora Ilicic prima dell’intervallo. Nella ripresa doppietta di Muriel prima del gol del 5-1 di Pasalic, poi con il VAR l’arbitro decreta un rigore all’Atalanta, che Muriel realizza, tripletta, e nel finale c’è gloria per Traoré al debutto.

Torino-Cagliari 1-1

Resta al quinto posto e ottiene il settimo risultato utile consecutivo il Cagliari che culla a lungo il sogno del successo sul Torino, gol di Nandez al 40’, ma viene poi agganciata nella ripresa da Zaza. Nel finale è decisivo Sirigu. Il punto rappresenta un brodino per i granata.

Spal-Napoli 1-1

Spreca un’altra occasione il Napoli, forse già l’ultima per continuare a sognare lo scudetto. Milik segna dopo appena 8 minuti, Krunic pareggia poco dopo e l’1-1 è definitivo. Ci prova con tutte le sue forze, anche senza mostrare un gioco brillante la squadra di Ancelotti che è imprecisa, con Llorente nel finale, e sfortunata quando Fabian Ruiz colpisce un palo.

Bologna-Sampdoria 2-1

Un’altra sconfitta per la Sampdoria che al Dall’Ara ha giocato una buona partita, ma lontano da Marassi ha perso ancora (cinque ko su cinque). Il primo tempo è equilibrato e con poche emozioni, con l’eccezione del palo di Gabbiadini. Nella ripresa in contropiede il Bologna passa con Palacio, Gabbiadini con un sinistro fantastico trova il pari. Al 79’ il gol vittoria di Bani. I rossoblu, senza Mihajlovic in panchina, torna a vincere dopo un mese e mezzo.

Inter-Parma 2-2

Voleva vincere per superare la Juventus in classifica, ma non ci è riuscita l’Inter che nell’anticipo ha pareggiato 2-2 con il Parma. A tratti il match di San Siro è stato bellissimo. Candreva lo sblocca con un po’ di fortuna, poi i nerazzurri commettono un paio di errori, il Parma in contropiede colpisce con l’ex Karamoh e Gervinho. Nella ripresa il contestato pareggio di Lukaku, al sesto centro in campionato.

Lecce-Juventus 1-1

Secondo pareggio in campionato per la Juventus che a Lecce non va oltre l’1-1. Una partita strana, caotica. I gol sono stati segnati su rigore da Dybala e Mancosu all’inizio del secondo tempo. I bianconeri di rigori ne hanno chiesto un paio. Pjanic è uscito per infortunio e mercoledì contro il Genoa non ci sarà. Higuain invece ha riportato una brutta ferita alla fronte e in barella ha lasciato il campo.

Genoa-Brescia 3-1

Un esordio fantastico da autentico mago quello di Thiago Motta, che non solo ha riportato i tre punti ai Grifoni e ha festeggiato con i gol dei subentrati Agudelo, Kouamé e Pandev. Bello ma inutile il centro, il primo in Serie A, di Tonali.

Verona-Sassuolo 0-1

Nel match che ha aperto la giornata venerdì il Sassuolo si è imposto di misura al Bentegodi. L’incontro è stato deciso da Djuricic. Il Sassuolo aggancia in classifica il Verona, che fa sempre grande fatica a trovare la via del gol.