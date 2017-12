City, il Crystal Palace ferma la cavalcata di Guardiola: 0-0 e gravi infortuni per Jesus e De Bruyne

I Citizens non riescono a centrare la 19a vittoria consecutiva in Premier, e si fermano sul campo della squadra di Hodgson. Decisivo Ederson nel finale: il portiere para un rigore a Milivojevic. Brutti infortuni per Gabriel Jesus e De Bruyne.