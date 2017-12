C'è preoccupazione in casa Manchester City per l'infortunio di Gabriel Jesus. L'attaccante brasiliano, classe 1997, è uscito al minuto 23 della sfida con il Crystal Palace per un problema al ginocchio ma ancora non è chiara l'entità dell'infortunio.

Al posto del giovane carioca è entrato Sergio Aguero, che Pep Guardiola aveva fatto accomodare in panchina. Se l'entità del problema dovesse rivelarsi grave non sarebbe una situazione piacevole per i Citizens visto il contributo che ha dato questo calciatore fino a questo momento della stagione (26 presenze complessive e 10 goal).

Jesus si ferma: City in apprensione.

Nel corso di un'azione di gioco, Gabriel Jesus è scivolato e il ginocchio ha fatto una torsione innaturale. Dopo aver tentato di continuare a giocare, il giovane brasiliano ha dovuto alzare bandiera bianca e soccombere al problema all'articolazione. Il numero 33 ha lasciato il terreno di gioco in lacrime, consolato dallo staff medico e da Pep Guardiola. Da quello che si è visto potrebbe trattarsi di un problema al legamento crociato e, se la diagnosi dovesse essere confermata, Gabriel Jesus salterebbe il resto della stagione con il City e il Mondiale in Russia con il Brasile.

Le abitudine natalizie di Jesus.

Gabriel Jesus qualche giorno fa aveva rivelato a GOAL! Magazine le sue abitudini durante il periodo delle feste natalizie

Come sono abituato a passare la vigilia di Natale? Comprando regali per i miei amici e la mia famiglia, scartandoli attorno alle 5 del pomeriggio e poi andado per le strade per accendere e far scoppiare qualche petardo ovunque, anche nelle cassette della posta della gente.

Oltre ai festeggiamenti in strada con gli amici, c’è anche il Gabriel Jesus casalingo che ama passare i momenti più intimi con la sua famiglia: "Non c’è niente di meglio che riuscire a portare qui per trascorrere il Natale le persone che mi vogliono bene e essere a tavola con loro".