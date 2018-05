Le voci che si rincorrevano in quel di Manchester nei giorni scorsi, sono diventate sempre più concrete. A meno dei proverbiali colpi di scena, l’accordo per il trasferimento di Riyad Mahrez alla corte del City di Guardiola campione della Premier è cosa fatta. L’ultima conferma arriva ancora una volta dai tabloid inglesi e in particolare dal Daily Maily, che ha dato per chiusa l’operazione che sarà ufficializzata nei prossimi giorni. I Citizens e il Leicester hanno trovato la quadra per un’operazione che permetterà al centrocampista offensivo algerino di fare quel salto di qualità a cui ambiva da tempo dopo il trionfo in campionato con le Foxes nella memorabile annata targata Ranieri.

Mahrez, l'accordo con il City nelle ultime news di mercato

L'operazione per il trasferimento di Riyad Mahrez dal Leicester al Manchester City è di fatto conclusa. I campioni d'Inghilterra in carica hanno a più riprese in passato tentato l'assalto senza fortuna al classe 1991, nel mirino anche del Barcellona. Alla fine però tutto si è concluso con un nulla di fatto, con le Foxes che hanno sempre fatto muro, intenzionate a trattenere alla propria corte, un calciatore fondamentale. Quest'ultimo dal canto suo già da tempo aveva messo in preventivo l'addio al Leicester, e ora finalmente potrà esultare per un affare che gli permetterà di tornare a calcare i campi della Champions.

Le cifre dell'operazione Mahrez-Manchester City

Le cifre per l'operazione Mahrez-City sono molto alte, a conferma ancora una volta della volontà di Pep Guardiola di non badare a spese quando si tratta di mercato. Per l'algerino, legato al Leicester fino al 2020, i Citizens investiranno circa 75 milioni di sterline, ovvero 85 milioni di euro. Un pagamento che sarà effettuato in due rate: 60 milioni subito e 15 più avanti.

in foto: Ruoli e caratteristiche di Mahrez (foto Whoscored.com)

In attesa dell'ufficialità che dovrebbe dunque arrivare tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima, Guardiola già si gode un colpo che aumenterà la competitività della sua squadra. Mahrez si unisce alla lista già eccezionale formata da Silva, Sané, Sterling, De Bruyne e Bernardo Silva. Ovvero abili palleggiatori capaci di giocare sia nelle vesti di esterni che in quelle di trequartista. Con l'algerino classe 1991, il City si rinforza e non poco: doti tecniche notevoli, fantasia, imprevedibilità e capacità di giocare in tutti i ruoli della corsia destra e a sostegno delle punte. Un bel colpo per una squadra che oltre a puntare nuovamente al titolo, darà l'assalto alla Champions con buona pace di un Leicester che perde uno dei suoi calciatori più rappresentativi.