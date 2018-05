Nel mercato invernale il Manchester City effettuò una super offerta a Riyad Mahrez che naturalmente accettò subito, e disse di sì a Guardiola. Una proposta altrettanto vantaggiosa fu fatta al Leicester che però rifiutò e si mise di traverso. L’affare non si chiuse. L’algerino la prese malissimo, scomparve per giorni e solo dopo un paio di settimane tornò a disposizione del tecnico Puel. Adesso il City si è rifatto avanti e presto dovrebbe chiudere la trattativa con il Leicester per Mahrez.

Affare (quasi) fatto. Secondo quanto riferisce il Daily Mail il trequartista algerino del Leicester è a un passo dalla firma con il Manchester City. Secondo il tabloid inglese il giocatore dovrebbe firmare un lungo contratto, forse un quadriennale, da dieci milioni a stagione. E soprattutto sarebbe stato trovato l’accordo tra le due società. Con le ‘Foxes’ che dovrebbero incassare la bellezza di 85 milioni di euro. L’ennesima grande spesa per il City e l’ennesima grande spesa da parte di una società della Premier League.

Come giocherà il City con Mahrez. Voleva andare al City già a gennaio l’algerino perché lavorare con Guardiola è un desiderio che appartiene alla maggioranza dei calciatori, perché avrebbe fatto un passo in avanti in carriera e perché avrebbe giocato in Champions e vinto la Premier, ma di sicuro avrebbe fatto fatica a trovare il posto in squadra. Perché Mahrez, pur essendo un giocatore di prima fascia, non avrebbe avuto e non avrà facilità a trovare il posto da titolare. Davanti, oltre ai centravanti Aguero e Gabriel Jesus, Guardiola ha l’imbarazzo della scelta con De Bruyne, Sané, David Silva e Sterling. All’elenco dei giocatori offensivi si aggiungerà ora anche Mahrez. Guardiola pretende un altro esterno offensivo. Il sogno è Isco, più facile chiudere per Leon Bailey, giamaicano del Bayer Leverkusen.