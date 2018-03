La Chinese Super League continua ad attrarre calciatori e allenatori da tutto il mondo. La forza economica dei club cinesi, sta infatti producendo un effetto domino e sono in molti i protagonisti europei e sudamericani del massimo campionato orientale. Nelle ultime ore, il sito "BookieInsiders" ha infatti pubblicato la classifica degli allenatori più pagati nella quale Fabio Cannavaro risulta il tecnico con l'ingaggio più alto: 12 milioni di euro all'anno.

Il nuovo allenatore del Guangzhou Evergrande, che ha recentemente trionfato nella Supercoppa di Cina, si è messo alle spalle Manuel Pellegrini (Hebei China Fortune) e Fabio Capello (Jiangsu Suning): entrambi con uno stipendio da 10 milioni. Dietro di loro, con 8 milioni di euro, il serbo Dragan Stojkovic (Guangzhou R&F) e lo spagnolo Gregorio Manzano. Paulo Sousa, tecnico del Tianjin Quanjian, e il tedesco Roger Schmidt del Bejing Guoan, hanno invece un salario di 6 milioni di euro all'anno.

in foto: La lista degli allenatori in Cina e i loro ingaggi (fonte twitter @BookieInsidrs)

L'importanza di Marcello Lippi.

Arrivato nella città di Canton nell'autunno scorso al posto del brasiliano Luiz Felipe Scolari, Fabio Cannavaro ha firmato con il Guangzhou Evergrande per le prossime cinque stagioni. L'ex campione del mondo 2006, oltre a risultare il più pagato in Cina, è anche il quarto al mondo dietro al suo ex ct Marcello Lippi (che guadagna 20 milioni di euro all'anno come team manager della nazionale cinese), Pep Guardiola e José Mourinho.

Trainato dai primi successi di Marcello Lippi, il "made in Italy" continua dunque ad andare forte nella Chinese Super League. Un trend positivo che cominciò nel 2003, quando Giuseppe Materazzi e Giancarlo Oddi (campione d’Italia da difensore in biancoceleste nel 1974), firmarono per il Tianjin: club che qualche mese più tardi mise sotto contratto anche Tommaso Damiani. Oltre a loro, trovarono notorietà e super ingaggi anche altri allenatori italiani come Alberto Zaccheroni e Ciro Ferrara.