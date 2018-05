Vincere così dà più gusto, dice Cuadrado che domenica sera non sarà in campo all'Olimpico contro la Roma. Già diffidato, gli è stato fatale il cartellino giallo rimediato nell'anticipo contro il Bologna. L'esterno colombiano rimanderà così ogni festeggiamento ufficiale all'ultima di campionato quando all'Allianz Stadium farà visita il Verona già retrocesso e si dirigerà verso Torino come invitato speciale alla cerimona del settimo scudetto consecutivo della ‘vecchia signora'. Il pareggio del Napoli (2-2) contro il Torino ha lasciato ancora in bilico l'assegnazione del titolo ma è solo una questione formale, di differenza reti che ancora non premia del tutto la formazione di Allegri per via della classifica avulsa.

Questione meramente burocratica che alle 22 del 13 maggio potrebbe essere mandata in archivio nella Capitale. Una battaglia per l'onore, così l'ha definita Radja Nainggolan, lasciando intendere che i giallorossi non hanno alcuna intenzione di scansarsi… perché dovrebbero? a loro manca un punto per sentirsi matematicamente in Champions e servirà farlo in casa, contro i bianconeri sì da vivere gli ultimi 90 minuti della stagione in assoluta serenità.

Lo scudetto è a un passo – ha ammesso Cuadrado ai microfoni di Premium Sport -. Siamo contenti, però dobbiamo ancora avere un altro po' di pazienza perché ci manca un punto. Forse questo è stato il campionato più bello perché più combattuto rispetto ad altri: vincere in questo modo, dopo un testa a testa durato tutta una stagione, dà sicuramente più soddisfazione.

Il conto alla rovescia è iniziato al triplice fischio del San Paolo, quando il direttore di gara ha decretato la fine del match tra azzurri e granata. In casa Juve hanno tirato un sospiro di sollievo ma dovranno attendere poco ancora prima di sollevare l'ennesimo trofeo al cielo… di mezzo c'è anche la finale di Coppa Italia, per un tour de force d'impegni che toglie il fiato ma non la voglia di stupire.

Per Cuadrado si tratterà del terzo scudetto, il quarto campionato vinto, compreso il successo raccolto quando indossava la maglia del Chelsea. E' lui il jolly che spesso Allegri ha usato – come Douglas Costa – per spaccare le partite: è stato così anche a San Siro quando fu lui a piazzare la zampata per il momentaneo 2-2 con l'Inter. A Roma non ci sarà ma non c'è rischio che salti il banco.