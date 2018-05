La vittoria in rimonta della Juventus sul Bologna e soprattutto il pareggio interno del Napoli contro il Torino hanno avvicinato i bianconeri al settimo scudetto consecutivo. A due giornate dal termine della Serie A solo la matematica e il discorso relativo alla differenza reti impedisce alla squadra di Allegri di laurearsi campione d'Italia, ma il successo potrebbe arrivare già nel prossimo turno nel caso si verificassero determinate combinazioni.

Juventus campione d'Italia se…

La Juventus ha bisogno di un solo punto per laurearsi campione d'Italia per la settima volta consecutiva. Ecco allora che nella prossima partita, quella valida per la 37a e penultima giornata in casa della Roma ai bianconeri basterebbe un punto per vincere matematicamente lo scudetto. Attenzione perché anche in caso di sconfitta all'Olimpico, la Vecchia Signora potrebbe esultare se il Napoli non dovesse vincere sul campo della Samp. Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli si giocheranno in contemporanea domenica 13 maggio alle ore 20.45.

Cosa potrebbe accadere all'ultima giornata per Juve e Napoli

In caso di sconfitta della Juventus e vittoria del Napoli, i punti di distacco sarebbero 3 e tutto sarebbe rimandato all'ultima giornata. Anche in questo caso il discorso è simile: alla Juve basterà un punto contro il già retrocesso Verona allo Stadium per vincere lo scudetto. In caso invece di clamorosa sconfitta interna, Buffon e compagni sarebbero campioni se il Napoli non vincesse il match interno contro il Crotone.

Perché la Juve può vincere lo scudetto anche con due sconfitte e altrettante vittorie del Napoli

Se la Juventus dovesse perdere entrambe le gare con Roma e Verona e il Napoli dovesse vincere a Genova con la Samp e al San Paolo contro il Crotone, i bianconeri potrebbero comunque esultare. In questo caso infatti gli uomini di Allegri e quelli di Sarri arriverebbero a fine campionato a pari punti e, essendo gli scontri diretti esattamente in parità in termini di risultato (entrambi sono finiti 0-1), si prenderebbe in esame la differenza reti. Al momento la squadra di Allegri può contare su un più 16 sul Napoli: per ribaltare il tutto gli azzurri dovrebbero vincere le ultime due partite con un ampio scarto, sperando che la Juve perda con un altrettanto pesante scarto di gol.

Juve, festa scudetto all'ultima giornata

Alla luce di queste combinazioni è davvero difficile pensare a quello che sarebbe un vero e proprio hara-kiri per la Juventus. A tal proposito la società bianconera ha già iniziato ad organizzare la possibile festa scudetto, che a prescindere dal risultato contro i giallorossi, andrà in scena domenica 20 maggio allo Stadium, in occasione della sfida contro il Verona. Il match è in programma alle 20.45, ma tutto lascia presagire un cambio d'orario pomeridiano in caso di titolo già acquisito. Il tutto con una cerimonia anche per Gigi Buffon, all'ultima in bianconero con tanto di possibile giro sul bus scoperto nel post-partita per le strade di Torino.