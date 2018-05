Fare il tifo per il Torino. La metà bianconera della città sabauda si augura che oggi pomeriggio la squadra di Walter Mazzarri regali un dispiacere ai partenopei e magari faccia il colpo dinanzi ai 45 mila spettatori che si riverseranno nell'impianto per salutare i calciatori e il tecnico. Solo applausi per i giocatori che hanno tenuto testa alla Juventus finora – un duello culminato con la vittoria nello scontro diretto all'Allianz Stadium -, fischi e contestazione nei confronti del ‘Palazzo del calcio' e della classe arbitrale sotto accusa (in base a quanto accaduto a San Siro), malumori anche per il presidente, De Laurentiis, nel mirino per non aver rinforzato la squadra.

Due volte a Roma in una settimana. Clima caldo a Fuorigrotta, più disteso a Vinovo laddove la ‘vecchia signora' si ritroverà prima della partenza per Roma. Nella Capitale vi andrà per due volte nel giro di una settimana: la prima martedì, alla vigilia della finale di Coppa Italia contro il Milan; la seconda sabato prossimo, alla vigilia della sfida di campionato con i giallorossi di Eusebio Di Francesco. In entrambe le occasioni potrebbe scendere in campo già come vincitrice dello scudetto… tutto dipende da cosa accade nel match tra partenopei e granata.

Quando la Juventus può vincere il settimo scudetto. Grazie alla vittoria sul Bologna (3-1) la Juventus ha riportato a +7 il vantaggio in classifica sul Napoli. Cosa significa? C'è una possibilità su 3 di festeggiare il titolo alle ore 17 di questo pomeriggio, quando saranno le finite le gare della 36sima giornata.

In caso di sconfitta della squadra di Sarri il settimo scudetto consecutivo diverrebbe ufficiale e matematico: mancando 2 giornate dalla fine del torneo, non ci sarebbe più possibilità di rimonta per i campani.

In caso di pareggio del Napoli, invece, tutto verrebbe rimandato agli ultimi 180 minuti della stagione: se la Juve perde entrambe le partite a beneficio degli azzurri che raccolgono 6 punti allora si prefigura l'arrivo a punti in vetta al campionato. Come verrebbe attribuito lo scudetto? Tenendo conto della classifica avulsa: gli scontri diretti sono in parità (1-0 al San Paolo per la Juve, 1-0 a Torino per il Napoli) e quindi a spostare l'ago della bilancia sarebbe la differenza reti, che è un dato tuttora variabile ma al momento è favorevole alla Juventus (+16).

Le ultime due giornate in calendario. Dopo aver battuto il Bologna, alla formazione di Allegri restano la Roma e il Verona già retrocesso da affrontare. Quanto ai partenopei, superato il Torino in calendario ad attendere il Napoli ci sono la Sampdoria e il Crotone.