C'è una finale da giocare e da vincere, tra Juventus e Milan. Per i rossoneri un'occasione più unica che rara per apporre il proprio nome in bacheca di una stagione vissuta ai margini dei propri obiettivi. Per i bianconeri, l'ennesimo eventuale ‘double', la quarta Coppa Italia consecutiva, un piccolo grande record da incastonare in mezzo ad un dominio pressocchè assoluto.

Precedenti bianconeri. I precedenti sono chiaramente di matrice bianconera. In finale (24 gli incontri complessivi anche considerando tutte le partite nelle varie fasi) Milan e Juventus si sono sfidate 4 volte e in ben tre occasioni la vittoria è andata al club torinese che quando l'occasione chiama difficilmente sbaglia l'appuntamento con la storia.

Sempre dura col Milan. La Juventus giocherà questa finale con i favori del pronostico, con il piglio di chi sa di essere superiore, avendolo dimostrato per tutta la stagione, l'ennesima tricolore. Adesso anche in Coppa Italia, la banda Allegri non può fallire. Con il Milan, la tradizione è favorevole anche se non sarà assolutamente facile: se si guardano solamente le finali secche (comprese Champions League e Supercoppa Italiana) le partite sono sempre finite oltre i 90 minuti supplementari.

I record di Coppa. Ma la Juventus è favorita indiscussa. In Coppa Italia quest'anno si è sempre imposta e non ha ancora subito reti. L'ultimo successo contro il Milan risale al 2014 mentre per i rossoneri bisogna risalire agli anni 70. E se dovesse arrivare la vittoria ci sarebbe un record nel record: i bianconeri già hanno in mano il primato di tre successi di fila. Potrebbero infilare il poker che equivarrebbe ad un quarto double (con lo scudetto) consecutivo.

A forza quattro. Che la Coppa Italia sia di fattura bianconera è dato dal fatto anche che i trofei vinti dalla Vecchia Signora sono molti di più di qualsiasi altro club: ben 12. In tutti i 24 precedenti complessivi tra i due club in Coppa Italia, la Juventus è padrona: 10 successi bianconeri, sette per i rossoneri, sette anche i pareggi. La Juve è imbattuta da 11 match di Coppa Italia contro il Milan con sette successi e quattro pareggi.