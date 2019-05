Il calcio in Italia si coniuga con un certo equilibrio tattico in mezzo al campo. In pratica, nessuna compagine nostrana sacrifica il concetto di equilibrio sull’altare del bel gioco o del tiki-taka. Prima, non prenderle. E poi, attaccare l’avversario. Magari, in contropiede. Una sorta di dogma per i club minori, quelli che albergano nelle zone meno nobili della classifica, ma non certo per le formazioni di vertice che, invece, attaccano e si affidano a determinati calciatori per costruire gioco e occasioni da gol. E proprio loro, da pericoli pubblici numero uno, sono i giocatori più colpiti dalle coperture preventive, dalle teoriche gabbie e da interventi, per così dire, non proprio ortodossi. E così, quando manca una sola giornata al termine della Serie A targata 2018/19, ecco i giocatori che hanno subito più falli in questi 37 turni di campionato.

Belotti alfiere del Torino, è lui il più falcidiato della Serie A

Al primo posto per falli subiti in questa stagione di Serie A, ecco un attaccante centrale importante, forte, muscolare e pure molto partecipe alla manovra dei suoi come Andrea Belotti. Per tutti, il ‘Gallo’. Che, in questa sua parabola stagionale, è riuscito a riscattare un’annata, quella 2017/18, non proprio eccezionale. Gol, 15, assist, 3, 36 gare totali ma anche tanti passaggi ed un apporto alle fortune offensive del Toro non solo in termini di reti realizzate.

Sponde, passaggi chiave e suggerimenti vincenti per una punta molto coinvolta, moderna e pure bersagliata dagli avversari con 111 falli subiti in campionato per una media di 3.1 interventi fallosi ai suoi danni. Insomma, se non lo si anticipa, almeno sul tempo, il ‘Gallo’ sa come prendere il sopravvento nel duello fisico e diventare molto, molto pericoloso. Non resta, appunto, che provare a tirarlo giù.

De Paul secondo, Berardi chiude il podio: 186 falli subiti in due

E poi, a chiudere il podio, due elementi che fanno da trait d’union, da collante fra la difesa e l’attacco. Due numeri #10 di qualità ma che sanno interpretare al meglio più ruoli. Parliamo di De Paul dell’Udinese e di Berardi del Sassuolo capaci di allontanarsi dalle proprie origini tattiche, entrambi nati come trequartisti o seconde punte, per allargarsi sull’esterno, a piede invertito, e macinare gioco. Senza perdere la propria verve, ed il proprio estro, il confino sulla fascia non ha di certo oscurato il loro talento.

E le loro caratteristiche. Entrambi, infatti, sono i punti di riferimento offensivo dei loro attacchi ma anche i talenti da tenere d’occhio in fase di non possesso. E così, l’argentino e il neroverde, si posizionano in alto in questa graduatoria con, rispettivamente, 94 e 92 falli subiti in questa abbondante parte di stagione.

Gomez quarto, Ciano orgoglio del Frosinone

In quarta e quinta posizione, continua la serie di talenti che giocano un po’ più arretrati rispetto a Belotti e che, quindi, trattano in media molti più palloni rispetto al ‘Gallo’. Talenti che si muovono fra le linee, si mettono in visione e gestiscono la manovra garantendo quelle verticalizzazioni, e quel cambio di passo, determinanti in partita. Giocatori, con gli stessi compiti di De Paul e Berardi, come Gomez e Ciano in grado cioè di cambiare ritmo, di aumentare la qualità della manovra e costruire palle gol e assist. Compiti condivisi con altri compagni in campo, come Ilicic nell’Atalanta o Maiello nel Frosinone, ma che spesso diventano quasi loro esclusiva con i difensori avversari a colpirli, anche senza troppi fronzoli, nel corso di questa annata da 91 falli per il ‘Papu’ e 86 per il numero #28 dei Canarini.