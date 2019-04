Per la quarta volta nella sua storia l'Atalanta è in finale di Coppa Italia. La squadra bergamasca ha battuto 2-1 la Fiorentina nella semifinale di ritorno, dopo il 3-3 della gara d'andata, e si è conquistata il pass per l'ultimo atto di Roma. Le reti di Ilicic e Gomez hanno ribaltato l'iniziale vantaggio viola dei Muriel e così i ragazzi di Gasperini oltre a mettere in mostra la solita fluidità di gioco e freschezza fisica si sono mostrati anche molto maturi livello mentale.

Prima della gara è stato osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Mino Favini, prima calciatore e poi responsabile del settore giovanile della squadra bergamasca per 20 anni, che sarebbe stato molto felice per questo targando e forse questa vittoria è dedicata proprio a lui. Da segnalare gli scontri tra i tifosi toscani e la Polizia prima del match: un supporter viola è stato arrestato.

Muriel illude la Viola, Ilicic risponde subito su rigore

Dopo pochissimi minuti la Fiorentina ha trovato il punto del vantaggio con Luis Muriel, che ha infilato Gollini in uscita dopo un bel passaggio in verticale di Chiesa e ha fatto esplodere di gioia il settore ospiti. Chiesa e Mirallas hanno sfiorato il 2-0, il secondo dopo un coast to coast impressionante, ma dopo pochi minuti è stato assegnato un penalty all'Atalanta: il Papu Gomez è stato atterrato da Ceccherini e, dopo la conferma del VAR, Josip Ilicic ha trasformato di potenza. Lo sloveno è l'unico calciatore della Dea che è andato in doppia cifra sia per goal (12) che per assist (10) in questa stagione. La gara è sempre stata aperta, con le squadre che, come nel primo match, non si sono nascoste e hanno messo in campo tutto quello che avevano.

La firma del Papu: finisce 2-1 e Dea in finale

A chiudere il match ci ha pensato il capitano della Dea, Alejandro Gomez, che al 69′ ha trovato il raddoppio per i suoi con un tiro non irresistibile che ha trovato la collaborazione di Lafont (che errore!) e ha fatto esultare tutti i tifosi nerazzurri sotto la pioggia battente di Bergamo. È il secondo goal nella competizione per il Papu, probabilmente il più importante.

Si è andati avanti su ritmi davvero importanti per più di un'ora ma la seconda rete della Dea ha tagliato le gambe ai ragazzi di Vincenzo Montella. Ad avere la meglio alla fine è stata l'Atalanta in maniera meritata: la Dea è sempre andata in vantaggio nella match-1 e senza perdere la testa ha recuperato il passivo e ha scritto un'altra pagina della sua storia questa sera: la squadra di Gian Piero Gasperini ora andrà a contendere la Coppa Italia alla Lazio il 15 maggio allo stadio Olimpico di Roma e l'ultima volta era successo 23 anni fa proprio contro la Fiorentina di Cecchi Gori e Batistuta.