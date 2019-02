Inizio di 2019 da incorniciare per Duvan Zapata. Il bomber dell'Atalanta ha trovato il gol anche contro la Spal confermandosi così uno dei centravanti più prolifici del panorama calcistico internazionale. L'attaccante colombiano in questa prima parte dell'anno solare ha segnato 9 gol. Un rendimento che gli permette di accomodarsi al secondo posto della top ten dei centravanti con più gol all'attivo del 2019, secondo solo al bomber del Manchester City Sergio Aguero.

Quanti gol ha segnato Duvan Zapata nel 2019

Il gol vittoria realizzato contro la Spal, arrivato dopo un turno di digiuno contro il Cagliari che aveva interrotto la striscia di 8 partite con almeno una rete all'attivo, ha permesso a Duvan Zapata di salire a quota 16 marcature in Serie A (20 quelle complessive in stagione). Ma quanti gol ha segnato nel 2019 il centravanti colombiano dell'Atalanta? In questa prima parte dell'anno solare, Zapata è andato a segno in 9 occasioni. Uno score eccezionale che gli permette di rientrare tra i migliori attaccanti del panorama calcistico internazionale.

Quali sono i migliori attaccanti del 2019, Zapata secondo solo ad Aguero

Duvan Zapata è infatti il secondo miglior attaccante in termini di gol del 2019. Con 9 gol segnati in 6 partite disputate da inizio anno, il colombiano occupa il secondo posto nella speciale top ten degli attaccanti più prolifici dell'anno solare, considerando i top 5 campionati europei. Davanti a Zapata, in cima a questa speciale classifica solo Sergio Aguero: il Kun che nella vittoria per 6-0 del City sul Chelsea ha trovato la sua 11a tripletta in Premier, ha segnato 10 gol in altrettante partite. La punta dell'Atalanta è in bella compagnia visto che a quota 9 ci sono anche Gabriel Jesus del City e Edinson Cavani del PSG che hanno segnato anche 9 gol, rispettivamente però in 9 e 7 partite.

La top ten dei calciatori con più gol del 2019

Una bella soddisfazione per Zapata che si è messo alle spalle campioni del calibro di Messi (8 gol in altrettante partite), Benzema (7 gol in 11 presenze), Mbappé (6 gol in 7 presenze) e Griezmann (6 gol in 8 presenze). Gli outsider nella top ten dei migliori bomber dell'anno solare sono Molina del Getafe, ultimo nella top ten con 6 gol in 9 partite e soprattutto Federico Chiesa, che al pari di Benzema ha segnato 7 reti, in 11 partite. E pensare che Duvan Zapata, tra i campionissimi citati è quello che guadagna meno, in virtù di uno stipendio di 1.5 milioni di euro. Aguero che guida la classifica percepisce un ingaggio 9 volte superiore, mentre Cavani e Mbappé incassano circa 14 milioni all'anno. Un dato che non può che riempire d'orgoglio la punta dell'Atalanta che nella prossima estate potrebbe infiammare il mercato.