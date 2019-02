Feeling con il gol straordinario per Duvan Zapata. Dopo il digiuno contro il Cagliari che ha interrotto una striscia di 8 partite con almeno un gol all'attivo, il bomber dell'Atalanta è tornato ad esultare in occasione del match vinto in rimonta contro la Spal. Una rete pesantissima quella del bomber colombiano che nell'anno solare 2019 ha segnato 9 gol, un rendimento eccezionale nei top 5 campionati d'Europa al pari di Gabriel Jesus del City e Edinson Cavani del PSG. Un sigillo che alimenterà ulteriormente le voci di mercato sul centravanti, nel mirino di diversi top club per la prossima estate. Ma quanto vale Duvan Zapata, quali sono la sua quotazione di mercato e il suo stipendio?

Quanto guadagna Duvan Zapata, il bomber da Champions dell'Atalanta

La prima stagione di Duvan Zapata con la maglia dell’Atalanta è senza dubbio la migliore in Serie A. 16 i gol messi a referto per il “panterone” colombiano in 22 partite (20 quelli complessivi in 30 uscite). Numeri eccezionale che certificano una maturazione importante per il classe 1991 integratosi alla perfezione nella Dea. Ma quanto guadagna Duvan Zapata? Qual è lo stipendio del vice-capocannoniere della Serie A? Il bomber ex Napoli incassa 1.5 milioni di euro a stagione, 100 mila euro in meno rispetto al calciatore più pagato dell'Atalanta ovvero il Papu Gomez. Media gol alla Cristiano Ronaldo, per Zapata, ma ingaggio 30 volte inferiore a quello del campione della Juventus

Qual è la squadra proprietaria del cartellino di Duvan Zapata. L'operazione di mercato Samp-Atalanta

A chi appartiene il cartellino di Duvan Zapata? La società proprietaria del calciatore è la Sampdoria che nella scorsa estate lo ha ceduto in prestito biennale all'Atalanta. La società bergamasca per lui ha già investito 12 milioni di euro, ma ha il diritto di riscatto fissato intorno ad una cifra compresa tra i 12-14 milioni di euro. Nel caso in cui i nerazzurri dovessero esercitare il riscatto, Zapata diventerebbe l'acquisto più costoso della storia del club superando de Roon

in foto: Foto Transfertmarkt.com

Qual è il valore di mercato di Duvan Zapata, quanto costa il suo cartellino

I gol e le prestazioni di Duvan Zapata hanno fatto drizzare le antenne di calciomercato di numerosi club. Ma quanto vale al momento il suo cartellino sul mercato? Il centravanti viene valutato secondo i siti specialistici su una cifra di circa 30 milioni di euro. Dal 2013-2014, stagione del suo arrivo in Italia, a oggi il valore di mercato di Duvan Zapata è cresciuto e non poco. Basti pensare che il Napoli lo acquistò dall’Estudiantes per poco più di 7 milioni, mentre la Samp che lo ha prelevato a titolo definitivo dagli azzurri ha investito per lui 17 milioni. Ora ecco l'Atalanta che dopo aver versato 12 milioni, per il prestito potrebbe versarne altrettanti per Zapata, per un affare complessivo da 24 milioni. Nelle scorse settimane si è parlato di un forte interesse dell'Inter nei confronti di Zapata per la prossima estate, per farne il vice Icardi. L'Atalanta potrebbe pensare di trattare con la Samp, per un anticipo nei tempi di riscatto per poi cedere il colombiano al club milanese per circa 30 milioni di euro.