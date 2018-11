L'incredibile successione di infortuni che ha tolto di mezzo molti giocatori del Milan, sta inevitabilmente costringendo Rino Gattuso a provare anche quelle seconde linee che non hanno ancora visto il campo. Uno di questi è Stefan Simic: difensore centrale classe '95, che il club milanese ha fatto crescere nel suo vivaio dopo una breve esperienza passata tra i ragazzi del Genoa. Nato a Praga, ma di origini serbo-croate, il ragazzo è tornato a Milano nella scorsa estate dopo il prestito al Crotone: squadra con la quale ha messo insieme dieci presenze in Serie A.

Senza Romagnoli e Musacchio, Gattuso ha ora a disposizione soltanto due centrali di ruolo: Zapata e, appunto, Simic. L'emergenza ha cosi spinto il tecnico a provare subito l'ex Slavia Praga sia in un ipotetico 3-5-2, sia nel più classico 4-4-2: modulo che garantirebbe alla difesa rossonera una maggiore copertura. Considerato in patria come uno dei talenti più puri del calcio ceco, Simic nasce come difensore centrale ma è stato spesso schierato anche a destra, sia a Crotone che nella squadra Primavera del Genoa.

Il parere di Filippo Galli

Nei ragazzi rossoneri, a quel tempo allenati da Pippo Inzaghi, veniva schierato in mezzo alla difesa anche per sfruttare la sua altezza (187 centimetri) e le sue qualità sulle palle alte. "Simic ha buone qualità. È rientrato al Milan dopo una serie di prestiti e, purtroppo, quest'anno non è ancora riuscito a trovare spazio in campo – ha dichiarato a "Sport Mediaset", l'ex responsabile del settore giovanile milanista Filippo Galli – Schierarlo titolare con la Lazio è sicuramente un rischio, ma con la fiducia dei compagni e dello staff tecnico può fare bene".

Nei prossimi giorni Gattuso avrà dunque modo di provarlo ancora e di capire se realmente sarà pronto per un esordio di tale importanza. Per Stefan Simic, che può vantare una lunga trafila nelle nazionali minori della Repubblica Ceca, una presenza con la nazionale maggiore nel 2017 e una buona esperienza in Belgio con il Royal Excel Mouscron, sarebbe la prima volta con la prima squadra del Milan.