Un mese di stop per "una lesione della giunzione miotendinea del gemello mediale del polpaccio sinistro". E' questo l'esito dei controlli diagnostici effettuati su Alessio Romagnoli, il difensore del Milan che s'è infortunato in Nazionale durante un allenamento a Coverciano. Stop avvenuto alla vigilia della gara di Nations League contro il Portogallo.

Quali e quante partite salta? Una pessima notizia per la società rossonera che tra dieci giorni ha in programma un nuovo test sul calciatore per valutarne le condizioni e l'evoluzione del trattamento ma – secondo le prime indiscrezioni – serviranno almeno 4 settimane per averlo di nuovo a disposizione di Gattuso. Quali gare salterà? Lazio, Parma, Torino e Bologna di sicuro (oltre ai match di Europa League in calendario)

Romagnoli infortunato, Kessié può fare il difensore centrale

L'infortunio di Romagnoli va ad aggiungersi a quelli di Musacchio e Caldara in difesa (da valutare anche la situazione di Calabria e Ricardo Rodriguez), oltre a quelli di Bonaventura e Biglia a centrocampo. Quale soluzione può trovare il tecnico per ovviare all'assenza nel pacchetto centrale difensivo? Una possibilità è spostare Kessié al fianco di Zapata, un ruolo che l'ex centrocampista dell'Atalanta ha già coperto con la maglia della sua nazionale (la Costa d'Avorio). La coperta, però, è corta a giudicare dall'emergenza che ha investito il ‘diavolo' nella zona mediana del campo. Difficile pensare a Simic, altro difensore centrale in rosa, partire titolare visto che non ha mai giocato in Serie A con i rossoneri.

Il comunicato ufficiale del Milan su Romagnoli