E' il calciatore del momento Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma reduce dalla notte magica contro il Porto ha conquistato ulteriormente i cuori dei tifosi giallorossi. Il suo invece è già occupato e batte forte per la bella Sara. Il classe 1999 a tal proposito ha approfittato della festa di San Valentino per postare su Instagram una foto della sua fidanzata, con la quale ha trascorso la serata.

Chi è Sara, la fidanzata di Nicolò Zaniolo

Tanto umile e riservato fuori dal campo, quanto forte e promettente sul terreno di gioco. Nicolò Zaniolo è quello che è facile da definire come un ragazzo d'oro. La stella della Roma, destinata ad infiammare il prossimo mercato è fidanzato da alcuni mesi con la bella Sara, una ventenne romana. La coppia non ama postare contenuti sui social, ma in occasione di San Valentino c'è stata un'eccezione visto che Nicolò ha postato nelle sue stories un'immagine della sua fidanzata in un momento di relax, con tanto di cuoricini e scritta sulla ricorrenza degli innamorati.

A proposito di social, il rimprovero di Nicolò Zaniolo alla mamma Francesca Costa

L'amore corre sui social dunque per Nicolò Zaniolo. Quei social dove ha conquistato una notevole popolarità anche la mamma del calciatore della Roma, Francesco Costa. La bellissima moglie di Igor Zaniolo, ex calciatore (di Serie B e C) grande tifosa giallorossa grazie ai suoi scatti è seguitissima su Instagram. Una situazione che, stando a quanto riportato da ‘Il Corriere della Sera’, avrebbe spinto Nicolò a rimproverare la mamma (“Smettila mamma, ma cosa fai con la bocca così? Hai 40 anni!”) per una sovra-esposizione mediatica non gradita.

Nicolò Zaniolo, il talento della Roma che piace alla Juventus

Nel frattempo a prescindere dai social la popolarità di Nicolò Zaniolo cresce a dismisura così come il rimpianto dell'Inter che lo ha ceduto la scorsa estate nell'affare che ha portato a Milano Nainggolan. Il classe 1999 inserito nella top 5 degli under 21 della Champions League potrebbe scatenare il calciomercato a giugno. Attenzione alla Juventus, che secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe molto interessata al giovane talento che in passato non ha nascosto il suo tifo proprio per la Vecchia Signora.