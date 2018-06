I Mondiali sono la competizione calcistica più bella perché, oltre ai big, si presentano al via anche squadre con giocatori e allenatori poco conosciuti, e spesso capita che tra quest’ultimi escano dei grandissimi personaggi, magari per i motivi più disparati. Il web ha scoperto nel corso del match tra Francia e Perù il c.t. della ‘Blanquirroja’ Ricardo Gareca, che è diventato famoso per via della sua spiccata somiglianza con Enzo Paolo Turchi, famoso coreografo e ballerino e marito di Carmen Russo.

Chi è Ricardo Gareca. Una lunga carriera da bomber, con tanti successi, una grande delusione, uno storico tradimento e tante maglie vestite. Il ‘Tigre’ esordì con il Boca Juniors, al suo fianco c’era Diego Armando Maradona, vinsero il titolo argentino, poi giocò con il Sarmiento prima di tornare al Boca, con cui divenne un centravanti letale. Nel 1986 passò al River Plate, di fatto come passare dalla Roma alla Lazio. Tre stagioni in Colombia con l’America de Cali, prima di chiudere con Barsfield e Independiente.

La grande delusione. Venti partite giocate con la nazionale, cinque gol, uno pesantissimo, ma nessun Mondiale da calciatore. Segnò nel 1985 il gol che diede la qualificazione a Messico ’86 all’Albiceleste, eliminò proprio il Perù. Il c.t. Bilardo all’ultimo lo escluse, lui ancora adesso con rammarico ricorda quell’episodio.

La carriera da allenatore. Un lungo elenco di squadre guidate, una sola stagione a spasso in più di vent’anni. Talleres, Independiente, Colon, Quilmes, Argentinos Juniors, America de Cali, Independiente Santa Fe, Universitario, Velez Sarsfield e Palmeiras prima di firmare con il Perù, con cui ha conquistato il terzo posto nella Coppa America del 2015 e soprattutto ha ottenuto una storica qualificazione ai Mondiali. A Russia 2018 il Perù, pur giocando un buon calcio, è già fuori. Gareca almeno è diventato popolarissimo in Italia grazie alla sua somiglianza con Enzo Paolo Turchi.