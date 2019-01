É l’eterno dibattito: chi è più forte Cristiano Ronaldo o Leo Messi? Legioni di tifosi da anni sostengono il proprio beniamino, c’è chi preferisce l’argentino per la sua classe, per il suo talento puro e chi invece esalta il carattere e la voglia di vincere del portoghese che è spesso determinante nelle partite più importanti. Anche José Mourinho si è espresso sulla questione, ma lo Special One ha risposto in modo molto salomonico.

Chi preferisce Mourinho tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi

In una lunga intervista rilasciata a ‘beIN Sports il portoghese ha detto che l’Inter del 2010 è stata la miglior squadra che ha allenato, ha confermato che la sua carriera proseguirà, ma non ha dato indizi sul suo futuro. Infine ha parlato di Cristiano Ronaldo e Leo Messi dicendo:

Non penso sia giusto scegliere l’uno o l’altro e anzi sia ingiusto dire che uno è migliore dell’altro. Sono diversi. L’unica cosa che posso dire è che quando ho avuto Ronaldo dalla mia parte ero un uomo molto felice, e quando avevo Messi contro ho dovuto pensare molto per cercare di aiutare la mia squadra a vincere. Vanno ammirati anche perché sono al vertice da anni. Vincere una volta può succedere, vincere e vincere e vincere e vincere è molto più difficile. Questi due sono lì da dieci anni e hanno sempre la stessa voglia di vincere.

Cristiano Ronaldo e Messi

Condivisibile l’ultima parte del discorso di Mourinho. Perché è difficile rimanere in cima per così tanto tempo. Nei giorni scorsi il portoghese con la Juventus ha conquistato la Supercoppa Italiana, vincendo il ventottesimo titolo della sua carriera e il tredicesimo trofeo differente. Mentre l’argentino con il Barcellona ha segnato il 400esimo gol nella Liga, un numero impressionante. Campioni infiniti che vogliono continuare a vincere e che magari si contenderanno quest’anno la Champions League.