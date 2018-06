Chi è quella bionda col sorriso dolcissimo e gli ammaliatori che incoraggia la Russia? Si chiama Natalya Nemchinova, ha fatto capolino sulle tribune sia in occasione della gara inaugurale contro l'Arabia Saudita sia contro l'Egitto. Top bianco e rosso, bandiera tratteggiata con uno sbuffo di colore sul viso, chioma fluente e raccolta in una coroncina, fisico asciutto e in forma: si presenta così la sexy tifosa inquadrata spesso dalle telecamere e c'è una ragione. Non è una fan qualunque e qualcuno l'ha già riconosciuta.

Ex Miss Mosca nel 2007, appassionata di calcio al punto da essere presente anche a Euro 2016: ancora avete scoperto la sua identità? Natalya, alias Natalia Andreeva o Delilah G oppure Amanda o ancora Asya è una (ex) pornostar che gli ‘amanti del genere' hanno visto recitare in molti video hot con nomi d'arte sempre diversi. Secondo le notizie rilanciate dai media russi sarebbe anche una delle più gettonate e note tanto da giare anche un video per ‘Russia Maxim' vietato ai deboli di cuore (e ai minori).

Dalla Russia con ardore… perché qui l'amore c'entra davvero poco e l'adrenalina per la squadra del cuore si mescola con altri tipi di passione che arrivano col vento dell'Est. In un servizio recente, a corredo dell'aspetto sportivo della Coppa del Mondo, il Moscow Times ha raccontato del boom dell’app per incontri occasionali – Tinder – che in questo periodo avrebbe registrato un'impennata di utenti perché utilizzata sia da russi e sia da turisti nelle città che ospitano le partite in calendario.

La pubblicità sessista e le polemiche. Lo slogan era sostanzialmente questo: donne, approfittatene adesso, se vi fate mettere incinta da un calciatore vi aspettano ricchi premi e cotillon… E' questo il messaggio veicolato da una campagna pubblicitaria di una catena dei fast food: ovvero, una somma di oltre 40 mila dollari (circa 35 mila euro) e una fornitura gratuita di hamburger per quelle che ragazze che – cedendo alle tentazioni della carne… non solo in cucina – riescono a farsi ingravidare da un calciatore impegnato ai Mondiali.