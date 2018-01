Mentre il calcio italiano è pronto a riformare i suoi vertici (lunedì elezioni Figc) non c’è invece ancora un accordo tra i 20 club per la nuova governance della Lega di Serie A come decretato nell’ultima riunione tenutasi ieri. In quella stessa assemblea è arrivata la fumata nera anche per quel che riguarda la vendita dei diritti tv del nostro massimo campionato per il triennio 2018 – 2021, ma la vera sorpresa è che la proposta più alta fatta finora non viene dall’Italia (Sky, Mediaset o Rai) ma dall’intermediario indipendente spagnolo Mediapro che ha offerto 950 milioni di euro, avvicinandosi sensibilmente (ma ancora non basta) a quel miliardo di euro che i 20 club di A si aspettavano.

Fino a venerdì si tratterà in privato con gli spagnoli ma ancora nessun accordo dunque (se le squadre di A non dovessero trovare l’intesa con Mediapro si disporrebbe un terzo bando di gara per l’assegnazione e quindi rientrerebbero in gioco tutti gli operatori). In pole però adesso c’è il produttore e distributore di contenuti per sé e per conto terzi iberico, andiamo quindi a scoprire cosa cambierebbe qualora il Gruppo spagnolo si aggiudicasse i diritti tv della Serie A per il triennio 2018 -2021.

Chi è Mediapro.

Prima di addentrarci nelle dinamiche di ciò che potrebbe succedere nel mondo delle dirette domestiche a pagamento delle partite di Serie A nel prossimo triennio, andiamo a scoprire chi è e cosa fa Mediapro. Si tratta di un gruppo internazionale ad azionariato composito controllato dalla holding Imagina. Il suo campo d’azione spazia dalla produzione e distribuzione di contenuti audiovisivi (co-produttore della serie tv Young Pope diretta da Paolo Sorrentino, produttore di «Midnight in Paris» e di «Vicky Cristina Barcelona» di Woody Allen) e nella gestione dei diritti sportivi (La Liga e i diritti televisivi del Real Madrid e del Barcellona in Champions League, o le ultime dieci edizioni della cerimonia di consegna del Pallone d’oro), anche attraverso propri canali (dai canali tematici del Real Madrid e del Porto ai canali creati per il mercato di lingua spagnola degli Stati Uniti, fino al canale di punta beIN Sports España di cui è socio al 50%).

Il gruppo è anche al centro di due indagini giudiziarie: una da parte dell’Antitrust spagnola per presunte pratiche anticoncorrenziali nei confronti della tv online e l’altra dall’Fbi per le presunte irregolarità nell’assegnazione dei Mondiali del 2022 al Qatar, tirato in ballo per il suo rapporto con la qatariota BeIn Sport.

Cosa ha in mente Mediapro?

Andiamo adesso a vedere qual è il progetto di Mediapro che riguarda da molto vicino il nostro calcio. L’obiettivo è quello di acquisire tutti i diritti della Serie A (al momento l’offerta è di 950 milioni di euro), per poi trarre ricavi attraverso la creazione di un bouquet di canali tematici (sul modello Eurosport o FoxSport) in partnership con la Lega di Serie A da distribuire sulle piattaforme già esistenti (da Sky a Mediaset Premium ai canali OTT – Over the Top – che distribuiscono contenuti sul web) dietro pagamento di un “canone di affitto” da concordare singolarmente in proporzione ai rispettivi abbonati e agli introiti pubblicitari che il canale sarà in grado di generare.

Inoltre il progetto, più ad ampio raggio, prevede anche l’acquisto dei diritti tv del campionato di Serie B e dell’archivio delle squadre di A, in modo tale da confezionare una serie di canali interamente dedicati al calcio del Bel Paese attivi sette giorni alla settimana con palinsesti che spazieranno dalle dirette delle gare agli speciali e agli approfondimenti, fino alle news.

Cosa cambierebbe per gli utenti?

Passiamo adesso alla cosa forse più importante, vale a dire cosa cambierebbe per gli utenti qualora Mediapro dovesse riuscire a portare a termine il suo progetto? Dal punto di vista pratico poco, dato che probabilmente i canali tematici di Mediapro e Lega dovrebbero finire nel bouquet di Sky come in quello di Premium come nell’offerta dei maggiori distributori di contenuti sul web. Le tariffe potrebbero essere più competitive dato che l’intenzione è quella di distribuire il prodotto attraverso il maggior numero di mezzi possibili. Nessuna esclusiva, prezzi più bassi: è questo il concetto.

Inoltre non ci sarebbero più riprese esclusive (SkyCam o PremiumCam), né piattaforme con maggior o minor numero di telecamere sul terreno di gioco: tutti infatti guarderebbero lo stesso prodotto e le stesse immagini indipendentemente dal mezzo dai si sta assistendo al match. Questo perché chi acquisterebbe il diritto a distribuire i canali tematici non potrebbe comunque intervenire in alcun modo sui contenuti.