E' rimasto appollaiato per tanto tempo, e poi al momento giusto ha spiccato il volo. "Il Falco" Mario Ferri torna a colpire e lo fa in occasione della sfida Juventus-Milan valida per la Supercoppa. Il celebre invasore di campo abruzzese ha ancora una volta eluso la sorveglianza degli steward entrando sul terreno di gioco poco dopo il fischio d'inizio del match che ha visto poi i bianconeri avere la meglio grazie ad un gol del solito Cristiano Ronaldo.

Juventus-Milan, invasione di campo in Supercoppa

Dopo circa due minuti gioco curioso programma al King Abdullah Stadium di Gedda, sede della sfida tra Juventus e Milan valida per la Supercoppa. L'arbitro è stato costretto ad interrompere il match appena iniziato per un invasione di campo. Le telecamere non hanno inquadrato il protagonista che ha cercato subito Cristiano Ronaldo con l'intento di scattarsi il classico selfie con la stella della Juventus. Poco dopo l'uomo, con indosso una maglia blu, ha scambiato il "cinque" con un sorpreso Bakayoko prima dell'intervento degli steward. Questi ultimi sono riusciti comunque a bloccare l'invasore che non ha opposto resistenza e si è lasciato trasportare fuori.

Chi è Mario Ferri, l'invasore di Gedda durante Juventus-Milan

Ma chi è l'invasore di campo che è entrato sul terreno di gioco di Gedda in occasione della Supercoppa italiana Juventus-Milan? Si tratta ancora una volta di Mario Ferri, soprannominato "Il Falco" che già in passato si è reso protagonista di una serie infinita di invasioni. Facile riconoscerlo anche per il suo look, ovvero la classica maglia blu di Superman. Ferri, aspirante naufrago dell'Isola dei Famosi, è un giovane abruzzese che ha conquistato una grande popolarità per le sue molteplici invasioni costategli in alcuni casi anche l'arresto. Celebri i suoi ingessi a sorpresa ai Mondiali in Sudafrica (2010), e in occasione di Brasile (2014). In occasione di un Napoli-Juve del 2017, Ferri oltre a cercare di tirare una sciarpa azzurra contro core ‘ngrato Higuain annunciò che quella sarebbe stata la sua ultima invasione. Alla fine però siamo ancora qui a registrare una delle sue bizzarre imprese.