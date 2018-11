L'Italia di Roberto Mancini ha bisogno di un bomber. Le ultime uscite degli Azzurri hanno infatti confermato il problema della nostra Nazionale, che continua a non concretizzare le molte occasioni da rete create da un centrocampo pieno di talento e fantasia. Occorre dunque farsi venire un'idea e il nostro commissario tecnico pare averci già pensato andando a pescare all'estero. Dopo la chiamata dell'oriundo Vincenzo Grifo, Mancini ha infatti messo gli occhi anche sull'argentino con passaporto italiano Emiliano Sala.

Nato in provincia di Santa Fe e sbarcato in Francia a 20 anni con in tasca la foto del suo idolo Gabriel Batistuta, l'attaccante del Nantes sta infatti segnando con continuità nel campionato francese. Alto 187 centimetri, classico centravanti da area di rigore e bravo a giocare anche in profondità, Sala ha già realizzato undici reti in tredici partite e condivide attualmente la vetta alla classifica cannonieri della Ligue 1 insieme a "sua maestà" Kylian Mbappé.

Gli insegnamenti di Ranieri e l'occasione (mancata) al Sorrento

Svezzato da Sergio Conceicao, cresciuto in maniera esponenziale con Claudio Ranieri, che ha insegnato all'ex Bordeaux i movimenti con (e per) la squadra, e valorizzato dall'attuale tecnico dei "canarini" Halilhodzic, Emiliano Sala potrebbe dunque seguire le orme di Vincenzo Grifo ed essere convocato a Coverciano dato che non è mai stato preso in considerazione dalla Nazionale argentina.

in foto: La scheda di Emiliano Sala (fonte whoscored.com)

Nei giorni scorsi è stato lo stesso attaccante a rivelare il primo contatto con un emissario italiano, che gli avrebbe chiesto la sua eventuale disponibilità a vestire la maglia azzurra. Gestito da Nicolas Higuain (procuratore e fratello del "Pipita"), Sala fu tra l'altro molto vicino a giocare in Italia nel 2012. In quell'estate il suo agente lo propose ad alcune squadre di Lega Pro, tra cui il Sorrento, sentendosi però rispondere "no, grazie". Seguito da Everton, Fulham, Wolverhampton e West Ham, Emiliano Sala è stato anche nel mirino di Pantaleo Corvino: uomo mercato della Fiorentina.