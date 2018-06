Nel valzer europeo delle panchine, continuano a non mancare i colpi di scena. L'ultimo, secondo Sky Sport Uk, arriverebbe da Londra e vedrebbe protagonista l'ex commissario tecnico della Francia ed ex allenatore del Paris Saint-Germain. Come riportato dall'emittente britannica, Laurent Blanc sarebbe molto vicino a firmare per il Chelsea di Roman Abramovich che aveva già deciso da mesi di separarsi da Antonio Conte.

La firma del 52enne tecnico francese, che pare abbia già incontrato la società in un paio di occasioni, arriverà non appena sarà risolto il contratto del manager salentino. Quella di Blanc è senza dubbio una notizia clamorosa, che ribalta gli scenari che si erano configurati nei giorni scorsi. Dopo l'arrivo di Carlo Ancelotti a Napoli, per la panchina dei londinesi sembrava infatti in netto vantaggio Maurizio Sarri: beffato invece all'ultima curva, dalla decisione del ricco proprietario della società inglese.

Gli insulti a Mancini

Secondo le fonti inglesi, Maurizio Sarri avrebbe perso l'opportunità di allenare il Chelsea a causa della famosa clausola rescissoria da 8 milioni di euro fissata a suo tempo da Aurelio de Laurentiis e valida fino al 31 maggio scorso. Dopo l'intesa con l'allenatore campano, il club di Abramovich si è però tirato indietro, non ha voluto versare i soldi della clausola e ha cambiato obiettivo puntando con decisione su Laurent Blanc. Il tabloid "Sun" ha inoltre parlato di un raffreddamento dei londinesi, a causa del carattere "particolare" del tecnico e soprattuto dei famosi insulti omofobi che rivolse a Mancini nel gennaio del 2016.

Nel domino europeo degli allenatori, che vede iscritti di diritto anche Zinedine Zidane e Massimiliano Allegri, il nome di Maurizio Sarri rimane comunque appetibile per diverse società. In primis il Tottenham, soprattutto se Mauricio Pochettino si trasferirà al Real Madrid liberando di fatto la panchina degli Spurs.