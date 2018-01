Non è un grande periodo per il Chelsea. L'ennesima sconfitta contro l'Arsenal di Arsene Wenger è costata l'accesso alla finale di Carabao Cup e la delusione per Antonio Conte è tanta visto che in Premier League è lontanissimo dalla capolista Manchester City e gli ottavi di Champions League dovrà affrontare lo scoglio Barcellona.

La società londinese sta cercando di rinforzare la rosa dell'ex commissario tecnico e gli ha messo a disposizione Ross Barkley, centrocampista prelevato dall'Everton, e sta lavorando per portare a Stamford Bridge i due calciatori della Roma Emerson Palmieri ed Edin Dzeko ma l'allenatore italiano preferisce non dilungarsi molto sull'argomento.

Conte: Non ho gran voce sulla campagna acquisti.

Antonio Conte ha voluto mandare un chiaro messaggio al club in merito agli arrivi possibili di un nuovo laterale, Emerson, e di una punta, Dzeko

È il club che decide sopra ogni singolo giocatore, ognuno ha una situazione particolare, in alcune posso avere un certo impatto in altre nessuna, di sicuro non ho grande voce in capitolo sulla campagna acquisti e cessioni.

Conte: Sempre gli stessi giocatori? Non dormo la notte.

Infine il manager dei Blues ha parlato del problema che ha nella rotazione dei calciatori a sua disposizione e di come reagisce quando è costretto ad utilizzare sempre gli stessi