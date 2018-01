L'Arsenal batte in rimonta il Chelsea di Antonio Conte e conquista la finale di Coppa di Lega, dove affronterà il Manchester City. Prova di carattere dei Gunners che dopo lo 0-0 dell'andata, in svantaggio di una rete, sono riusciti a ribaltare il risultato imponendosi 2-1. Doccia fredda per Conte, illuso dalla rete di Hazard e gelato dall'autorete di Rudiger e dal definitivo gol del ko di Xhaka. Buon primo tempo dei Blues, che nella ripresa hanno incassato il ritorno degli uomini di Wenger protagonisti di una gran prova nella ripresa.

Arsenal, non c'è il neoacquisto Mkhitaryan. Chelsea, Hazard falso nueve.

Nell'Arsenal ormai privo di Sanchez trasferitosi allo United non c'è il neoacquisto Mkhitaryan (che ha già giocato questa competizione con i Red Devils), con Wenger che si affida al 4-2-3-1 con Ozil, Iwobi e Wilshere alle spalle dell'unica punta Lacazette. Conte punta sul 4-3-3 con Hazard nelle vesti di falso nueve e Willian e Pedro a supporto. Un trio tutta tecnica e velocità, per cercare di non dare punti di riferimento ai difensori avversari.

Gol di Hazard e autorete di Rudiger, il botta e risposta nel primo tempo.

Il match inizia nel migliore dei modi per il Chelsea che dopo 7′ trova già il vantaggio. A segno Hazard che con freddezza approfitta di un atteggiamento troppo "morbido" della difesa dell'Arsenal e su assist di Pedro buca Ospina con un tiro preciso. L'Arsenal ha il merito di non disunirsi e di riversarsi subito in avanti alla ricerca del pari. E dopo soli 5′ la fortuna premia gli uomini di Wenger: deviazione di Monreal e una doppia carambola su Alonso e Rudiger fa finire il pallone alle spalle di Caballero per l'1-1 dei Gunners. Primo tempo molto gradevole ma giocato meglio dai Blues che sono costretti a fare a meno dell'infortunato Willian con Conte costretto a gettare nella mischia l'ultimo arrivato Barkley.

Gran ripresa dell'Arsenal, Xhaka firma il 2-1.

Nella ripresa l'Arsenal scende in campo con un altro piglio. I padroni di casa più manovrieri iniziano a spingere con continuità costringendo il Chelsea ad arretrare il suo baricentro. Al 61′ l'atteggiamento dei Gunners viene premiato: Xhaka, protagonista di una gran prova, batte Caballero per il 2-1 biancorosso. Conte corre ai ripari subito inserendo prima Batshuayi al posto di Pedro, calato alla distanza, e poi Zappacosta per Moses.