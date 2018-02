Sette marzo, ore 20.45. Per la Juventus è una data fondamentale da cerchiare in rosso sul calendario: bianconeri in campo a Wembley per il ritorno degli ottavi di finale di Champions con il Tottenham. Dopo il 2-2 dell'andata servirà un'impresa per accedere ai quarti di finale. Appuntamento da non perdere per i tifosi bianconeri ma dove potranno vedere la partita in diretta televisiva e in chiaro? Le indiscrezioni delle ultime ore fanno riferimento alla volontà da parte dei Mediaset di trasmettere anche su Canale 5 (la rete ammiraglia del Biscione) il match di Coppa, oltre che sulle frequenze di Premium (come avvenuto finora in esclusiva per gli abbonati). Si attende il comunicato ufficiale da parte dell'azienda milanese ma l'orientamento (come rilanciato da La Stampa) è questo.

Cosa deve fare la Juve per qualificarsi. Il risultato maturato a Torino obbliga i bianconeri a vincere (anche con un gol di scarto) per essere sicuri di superare lo sbarramento degli ottavi e poi finire nell'urna del sorteggio per i quarti di finale. Può bastare anche il pareggio? Sì ma deve avvenire con 3 o più gol per parte (in questo caso il maggior numero di reti realizzate in trasferta sposterebbe l'ago della bilancia dalla parte della Juve). In caso di 0-0 oppure di 1-1 a passare sarebbe la squadra di Pochettino. Qualora la gara si concludesse con lo stesso punteggio dell'Allianz Stadium (2-2) si andrebbe ai supplementari.

La situazione infortunati. E' il maggior cruccio della Juventus e di Allegri che dovrà sicuramente rinunciare a Bernardeschi e a Cuadrado (entrambi alle prese con infortuni di lunga durata) mentre è ancora in dubbio la posizione di Gonzalo Higuain (autore del doppio vantaggio momentaneo a Torino, annullato da Harry Kane e Christian Eriksen). L'argentino, messo ko nel derby col Toro, ha rimediato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra: le sue condizioni sono migliorate ma Allegri ha scelto di lasciarlo fuori dalla gara di Coppa Italia con l'Atalanta e forse anche da quella di campionato con la Lazio.