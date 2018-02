Maledizione, Pipita. Higuain è croce e delizia della Juventus che viene bloccata in casa dal Tottenham dopo essere stata in vantaggio per 2-0. Era sembrata una partita facile facile, dopo la doppietta realizzata dall'attaccante argentino nel giro di 9 minuti: un tocco d'interno collo a chiudere un perfetto schema su punizione che inganna la difesa inglese; un rigore (fallo su Bernardeschi di Aurier) che Lloris sfiora appena e vede insaccare alla propria destra. Micidiale, dirompente: l'avvio dei bianconeri mette alle corde gli Spurs che ballano in difesa, barcollano ma non crollano al tappeto.

Dal 3-0 mancato al 2-2, che beffa per la Juve.

Gonzalo ha la palla del 3-0 e la fallisce spedendo d'un soffio al lato dopo aver danzato in area di rigore. E Kane dov'è? Lì, in agguato. Appena la furia dei padroni di casa scema tramortisce Buffon in uscita e gli mette i brividi in un altro paio d'occasioni. Il confronto a distanza e quasi pari anche perché il centravanti del Tottenham si danna l'anima e duella là davanti sfiorando anche la seconda marcatura con un tocco di testa ravvicinato. Nella ripresa il capitombolo: Higuain sbaglia un altro rigore, questa volta concesso per un brutto fallo su Douglas Costa, e su punizione Eriksen beffa Gigi. Che beffa, davvero. E' stata un'illusione con gli ospiti che hanno dominato la scena dopo lo shock iniziale

La Juventus si qualifica se… le combinazioni.

Non abbiamo segnato troppo presto, abbiamo fatto una grande partita contro una squadra forte – dice Bernardeschi a Premium -. Peccato per il 2-2 ma c'è ancora il ritorno e andremo a Londra consapevoli che possiamo vincere. Dopo 10 minuti siamo andati avanti due volte ed era normale poi soffrire perché non potevamo tenere quei ritmi.

Già ma adesso cosa deve fare la Juventus per qualificarsi? Il pareggio per 2-2 maturato nei primi novanta minuti di Torino apre lo scenario alla seguente combinazione di risultati

1. La Juventus si qualifica in caso di vittoria con almeno 1 gol di scarto a Londra (0-1, 1-2, 2-3 etc etc)

2. La Juventus si qualifica se pareggia con un numero di reti superiore rispetto al risultato di Torino: per esempio, col 3-3 passano i bianconeri in virtù del maggior numero di reti segnate in trasferta che pesa nel computo finale.

3. In caso di pareggio per 2-2 si va ai supplementari, con il risultato di 1-1 invece passerebbe il Tottenham (che a Torino ha segnato 2 gol)

Manchester City con un piede nei quarti dopo il 4-0 di Basilea.

Il Manchester City ipoteca la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. La squadra di Pep Guardiola, che sta dominando la Premier, si e' imposta per 4-0 in Svizzera sul campo del Basilea nell'andata degli ottavi. Di Gundogan (14°), Bernardo Silva (18°), Aguero (23°) e ancora Gundogan (53°) le reti della straripante vittoria dei Citizens.