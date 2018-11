L'occasione è ghiotta: chiudere allo Stadium il discorso qualificazione lasciando l'ultimo match del girone come pura formalità, tornando a pensare alla galoppata in campionato e facendo tirare il fiato a diversi titolari. Per la Juventus, la missione di questa sera è vincere sugli spagnoli del Valencia e staccare il biglietto per gli ottavi da prima del gruppo.

Un obiettivo altamente alla portata dei bianconeri di Allegri che puntano fortissimo sul ritrovato Cristiano Ronaldo, oramai a fine tagliando e pronto per dare il meglio di sè con continuità. In Serie A si sta confermando decisivo, in Champions ha rotto l'incantesimo con lo strepitoso gol allo United e adesso è il momento di ripetersi

Quando e dove vedere il match

Il fischio d'inizio di Juventus-Valencia di oggi è in programma alle ore 20.45 e l'incontro non verrà trasmesso in chiaro sul primo canale della tv di Stato. La partita dello Stadium si potrà vedere in diretta soltanto sui canali a pagamento della pay tv satellitare di Murdoch, Sky.

Le ultime notizie sulle formazioni

Juventus, 4-3-1-2: Cr7 + Mandzukic per la qualificazione

Allegri schiererà la squadra col 4-3-1-2 a partire da Szczesny che recupera il posto da titolare temporaneamente ceduto a Perin in campionato. Cancelo e Alex Sandro con Chiellini in coppia con Bonucci. A centrocampo fiducia a Matuidi, insieme a Bentancur con Pjanic. Sulla trequarti la maglia sarà affidata a Dybala, alle spalle della scatenata coppia Mandzukic–Cristiano Ronaldo. Cr7 avrà uno stimolo in più: i fischi del Mestalla e l'espulsione al debutto con la maglia Juve in Europa, un ‘rosso' ritenuto eccessivo ed immeritato che richiede una rivincita immediata.

Valencia 4-4-2 con Mina e Rodrigo in attacco

Marcelino è reduce dalle vittorie contro Getafe e Rayo Vallecano che valgono il 10° posto nella Liga a quota 17 punti. Nel 4-4-2 sarà titolare l’ex Neto tra i pali. Nella difesa a quattro spazio all’italiano Piccini insieme a Gayà con al centro Diakhaby e Gabriel Paulista. Sugli esterni probabili titolari Carlos Soler e Gonçalo Guedes, mentre Dani Parejo e Kondogbia saranno in mediana. In attacco ci sono le candidature forti di Santi Mina e Rodrigo.

Probabili formazioni

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Ronaldo

Valencia (4-4-2): Neto; Piccini, Diakhaby, Gabriel Paulista, Gayà; Carlos Soler, Dani Parejo, Kondogbia, Gonçalo Guedes; Santi Mina, Rodrigo.

Le quote: bianconeri favoriti indiscussi

Il pronostico appare scontato a favore dei padroni di casa: 1 a 1.38, X a 4.35 e 2 a 8.50. I bianconeri la spuntano anche nelle giocate sull’esito al termine della prima frazione di gioco (1° Tempo vincente a 1.83) e nel parziale/finale (1/1 a 1.96). Tra i marcatori l’osservato speciale è ovviamente Cristiano Ronaldo a 1.65, quota che arriva a 1.95 abbinata al successo bianconero.