Lunedì prossimo, 17 dicembre (ore 12), a Nyon ci sarà il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. La prima fase s'è chiusa senza sussulti particolari con le big che hanno superato l'ostacolo dei gironi. Liverpool e Paris Saint-Germain le squadre che hanno rischiato più di tutti, il Real Madrid è la formazione che maggiormente ha deluso le attese alla luce del gioco espresso. Juventus e Roma sono le italiane rimaste in corsa dopo la delusione dell'Inter (incapace di battere in casa il Psv) e l'amarezza del Napoli eliminato (oggi come nel 2013) solo per una questione differenza reti pur avendo perso una sola gara nel proprio gruppo.

Il tesoretto della Champions, quanto vale la fase a gironi. Griglie sportive pronte (bianconeri in prima fascia, capitolini in seconda) ma c'è un altro dato interessante e riguarda il bilancio degli introiti accumulati dalle squadre in questa prima porzione di Coppa. La partecipazione a questa edizione del trofeo ha garantito a ciascuna delle 32 squadre una somma di 15.25 milioni di euro. Un bonus iniziale al quale sono stati aggiunti premi (aumentati rispetto al passato) da attribuire in base ai risultati sportivi registrati nel corso della fase a gironi. Per ogni partita vinta i club hanno incassato 2.7 milioni di euro, 900 mila euro per il pareggio. Ultima voce in calce al tesoretto: i 9 milioni di euro elargiti dalla Uefa alle squadre qualificate agli ottavi.

Chi ha tratto maggior profitto dopo le prime 6 gare in calendario? A sorpresa in cima alla classifica delle dieci formazioni che hanno guadagnato di più non c'è uno dei top club candidati alla vittoria del Trofeo. E' il Porto la formazione che nell'urna di Nyon si presenta con un portafoglio ricco: 39 milioni di euro grazie a 5 vittorie a 1 pareggio. Alle spalle dei lusitani ci sono Barcellona e Bayern Monaco con 37 milioni e 350 mila euro a testa. Tra le settima e la nona posizione c'è la Juventus (unica italiana nella Top 10) a pari merito con Real Madrid e Ajax con 35 milioni e 550 mila euro.

La Top 10 degli introiti nella fase a gironi

1 Porto 39.150.000

2 Barcellona 37.350.000

3 Bayern Monaco 37.350.000

4 Atletico Madrid 36.450.000

5 Borussia Dortmund 36.450.000

6 Manchester City 36.450.000

7 Real Madrid 35.550.000

8 Juventus 35.550.000

9 Ajax 35.550.000

10 Paris Saint-Germain 34.650.000